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ASCOPA zahájila nominace na ocenění Mluvčí roku 2026

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  15:00

Ocenění mluvčí roku | foto: PR Klub

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) odstartovala nominace do letošního ročníku ocenění Mluvčí roku. Odborníci z oblasti komunikace i zástupci médií tak mohou navrhovat osobnosti i týmy ve třech kategoriích. O držitelích titulů rozhodne porota složená z osobností mediálního a komunikačního prostředí. Zasílání nominací končí 11. listopadu.

„Za každou důvěryhodnou firmou nebo institucí stojí lidé, kteří s veřejností komunikují otevřeně a odpovědně. Právě je chceme vyzdvihnout. Mluvčí roku oceňuje profesionály, kteří při své práci dbají na transparentnost, etiku a přemýšlejí strategicky, a tak posouvají celý obor,“ říká předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA Petra Adámková.

Nominovat lze mluvčí ve třech kategoriích: Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru, Mluvčí roku soukromého sektoru a PR tým roku.

Do nominací se může zapojit každý z oboru, komunikační profesionálové a novináři. Stačí vyplnit online formulář a stručně odůvodnit, proč si navrhovaná osobnost nebo tým zaslouží uznání. Nominovat lze více osobností či týmů opakovaným vyplněním formuláře. V kategorii PR tým roku se přijímají pouze nominace interních (firemních) týmů organizací.

Porota zasedá ve čtyřech kolech a hodnotí nejen výsledky komunikace samotné, ale také celkový koncepční přístup, profesionalitu a schopnost zvládat složité komunikační situace. Letos usedne do poroty více než dvacítka šéfredaktorů, novinářů a komunikačních odborníků.

Loni se vítězem kategorie Mluvčí roku soukromého sektoru stal Martin Schreier, tiskový mluvčí Skupiny ČEZ, v kategorii Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru uspěl Vít Kolář, ředitel Odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky. Titul PR tým roku převzal Český hydrometeorologický ústav.

Mluvčími roku jsou Martin Schreier a Vít Kolář, cenu za PR mají meteorologové

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 10. února 2027 v hotelu Stages Hotel Prague. Ocenění navazuje na tradici sahající až do roku 2003 a je dnes pevnou součástí profesního života české komunikační komunity.

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Témata: ASCOPA, ocenění

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