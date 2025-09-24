Spory o roli Českého rozhlasu nekončí. Komerční rádia žádají odbornou diskusi

  10:45
Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), sdružující přední komerční rádia v Česku, se obrátila na ministra kultury Martina Baxu s žádostí, aby zprostředkoval odbornou diskusi o návrhu Memoranda Českého rozhlasu a zajistil v ní účast soukromých médií. Memorandum ve středu projedná Rada Českého rozhlasu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

„Finální text Memoranda byl zveřejněn pouhé dva dny před konáním Rady a nabídka několikaminutového vystoupení APSV při projednávání dokumentu nemůže nahradit expertní jednání. Proto jsme účast na jednání Rady ČRo odmítli. Takový formát znemožňuje jakoukoli smysluplnou debatu a naše účast by jen legitimizovala proces, který považujeme za nestandardní a netransparentní,“ uvedl předseda představenstva APSV Jiří Hrabák.

Asociace ve svém prohlášení připomíná, že jednání o textu Memoranda s Českým rozhlasem probíhala, avšak veřejnoprávní médium ji jednostranně přerušilo bez dosažení shody. Finální verzi dokumentu, zveřejněnou na webu Českého rozhlasu (ČRo) tento týden, s asociací nekonzultovalo, tvrdí APSV.

Snahou asociace bylo po celou dobu projednávání zákona jasně poukazovat na to, jak křehká je situace duálního systému a jak nebezpečné je jeho vychýlení ve prospěch jedné strany.

Spory o roli Českého rozhlasu. Je ohrožena rovnováha, varují komerční rádia

„Nezpochybňujeme roli veřejnoprávního média. Jsme však přesvědčeni o nutnosti jejího přesnějšího vymezení – jako je stanovení počtu programů, které Český rozhlas nabízí, jejich jasného popisu, a to včetně kvantitativních ukazatelů, jakými jsou množství mluveného slova či podíl české hudby. Není to navíc tak dávno, kdy zákon počet programů přesně určoval,“ doplnil Hrabák.

Argumenty APSV

  • Evropský rámec: Podle Sdělení Evropské komise (2009/C 257/01) musí být veřejná služba vymezena co nejpřesněji, aby soukromí provozovatelé mohli plánovat své činnosti. Dosavadní postup Českého rozhlasu tento požadavek nenaplňuje.
  • Stabilita duálního systému: Novela zákona o Českém rozhlasu výslovně ukládá povinnost zachovat mediální pluralitu. Pokud má být tento princip naplněn, musí Memorandum vzniknout ve spolupráci veřejnoprávního a komerčního sektoru.
  • Transparentní proces: Memorandum je nový právní institut, který na pět let určí mantinely činnosti Českého rozhlasu. Jeho příprava proto musí proběhnout transparentně, odborně a s účastí všech dotčených stran. Jen tak bude dokument legitimní a dlouhodobě stabilní.

Asociace upozorňuje, že stávající stav je v přímém rozporu s cíli velké mediální novely, která aktualizovala zákony o České televizi, Českém rozhlasu a další předpisy. Deklarovaným cílem novely bylo zachování plurality a vyváženého mediálního systému v České republice. Pokud má memorandum tento cíl naplnit, musí vzniknout na základě odborné diskuse a konsenzu všech klíčových aktérů mediálního trhu.

„Český rozhlas odmítá nařčení, že k memorandu neproběhla dostatečná diskuze se soukromými mediálními domy. Jednání s APSV proběhla několikrát. Ptali jsme se na názor i řady dalších institucí a především – ptali jsme se veřejnosti. Právě názor lidí je při plnění funkce média veřejné služby ten nejdůležitější. Přesto jsme ochotni s komerčními subjekty dále diskutovat,“ reagoval už dříve na námitky asociace generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Memorandum Českého rozhlasu je nový institut zavedený letos přijatou mediální novelou. Připravuje ho generální ředitel ČRo, schvaluje ho Rada ČRo a následně ho má podepsat ministr kultury. První memorandum má platit pro období 2025 až 2029 a má detailně rozpracovat, jak rozhlas konkrétně naplňuje veřejnou službu – tedy stanovit pravidla a priority, které zákon ani Kodex ČRo neobsahují.

Díky zvýšeným poplatkům bude mít Český rozhlas zpravodaje v Soulu i více investigativy

„Jde o dokument, který má potenciál stabilizovat mediální prostředí, ale jen za předpokladu, že bude připraven transparentně a ve spolupráci všech dotčených stran,“ uzavřel Hrabák.

