Skutečným tématem je širší nastavení veřejnoprávních médií v dnešním mediálním prostředí: jejich role, kontrola hospodaření, a především rozsah veřejné služby a dopad na rovnováhu duálního mediálního systému, upozorňuje asociace v tiskové zprávě.
Kvalitní veřejnoprávní média potřebují podle zástupců komerčních vysílatelů jasně definované poslání, kontrolu hospodaření i stabilní ekonomické podmínky.
Asociace považuje veřejnoprávní média za důležitou součást českého mediálního prostoru, ale zároveň upozorňuje, že jejich poslání i způsob financování doposud vycházejí z modelu, který vznikal v zásadně jiných podmínkách, než ve kterých dnes média fungují.
|
Pro APSV je klíčové zachování vyváženého duálního systému, v němž vedle sebe spravedlivě působí veřejnoprávní i soukromá média.
„Tato rovnováha byla narušena poslední mediální novelou a navýšením financování Českého rozhlasu, aniž by tomu předcházela dostatečná debata o rozsahu veřejné služby, efektivitě hospodaření a dopadech na soukromé vysílatele,“ píše asociace v prohlášení s tím, že disproporce je výrazná zejména na rozhlasovém trhu.
Asociace provozovatelů soukromého vysílání
je profesní organizace zastupující nejvýznamnější provozovatele rozhlasového vysílání s licencí v České republice. Jejím cílem je hájit zájmy komerčních rádií, podporovat férové a vyvážené podmínky na mediálním trhu a přispívat k zachování duálního systému, v němž vedle sebe působí veřejnoprávní i soukromá média.
Český rozhlas má z koncesionářských poplatků totiž téměř dvojnásobné příjmy než všechna soukromá rádia v České republice dohromady, zatímco Česká televize hospodaří s rozpočtem srovnatelným s TV Nova nebo TV Prima.
APSV zároveň odmítá zjednodušený výklad, že samotné zrušení koncesionářských poplatků automaticky znamená ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Nezávislost nezajišťuje forma výběru peněz, zajišťují ji jasná pravidla, transparentní hospodaření, předvídatelné financování a kontrolní mechanismy, které chrání veřejnoprávní média před politickým i tržním tlakem, míní asociace.
|
Podle APSV je čas na debatu o skutečném rozsahu veřejné služby a efektivitě. Asociace je připravena se do debaty aktivně zapojit a přinést do ní data o českém mediálním trhu, srovnání s evropskými regulatorními modely a expertízu svých členů.
Cílem nové legislativy má být stabilní mediální prostředí, které posílí nezávislost českých médií jako celku a současně obnoví ekonomickou rovnováhu a soutěžní férovost v českém mediálním prostoru.