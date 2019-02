Apple vylepšuje zpravodajskou aplikaci, to se nelíbí části vydavatelů

Za fixní poplatek služba slibuje neomezený přístup k produkci, která by byla jinak přístupná jen předplatitelům konkrétního média. Podle listu Wall Street Journal, by si tvůrci obsahu mezi sebou mohli rozdělit jen polovinu sumy získané od předplatitelů Apple News. Zbytek připadne firmě, která svůj nynější byznys staví zejména na produkci telefonů iPhone, uvádí server MediaGuru.

Mezi protestující a s připojením se do projektu váhající společnosti patří například vydavatelé listů New York Times či Washington Post. Novou službu by ale podle spekulací měl Apple představit a oficiálně spustit 25. března na speciální akci.

Oficiálně však jednotlivé strany nic komentovat nechtějí.

Některým vydavatelům vadí, že Apple si zavazuje vydavatele na minimální období jednoho roku. Navíc další zátěž pro mediální domy představuje složka organizační a personální. Jiná vydavatelství naopak problém s nastavenými podmínkami nemají.

Součástí služby mají být podle MediaGuru například mediální domy Hearst či Meredith, které stojí i za aplikací Texture, která má sloužit jako základ pro novou službu Applu. Spoléhají však na to, že podobně jako Apple Music by si i Apple News měly vybudovat uživatelskou základnu v řádu milionů lidí. Ale například New York Times, Washington Post či Wall Street Journal již mají relativně funkční model placeného online obsahu.

Z hlediska Applu symbolizuje zpravodajská aplikace, kde by nechyběla žádná klíčová jména, upravenou obchodní strategii firmy. Už dříve uvedl šéf společnosti Tim Cook, že Apple na klesající poptávku po iPhonech zareaguje zvýšením atraktivity svých služeb a aplikací, připomíná server.

Vydavatelé zpravodajského obsahu už přistupují kriticky k Facebooku a Googlu kvůli jejich faktickému duopolu v oblasti digitální reklamy.