Agentura AP rozhodla, že černí se budou psát s velkým a bílí s malým písmenem

Agentura AP to v pondělí oznámila na svém webu a vysvětlila, že poté co pravidla pro psaní slova „Black“ stanovila už v červnu, nyní upravila používání slova „white“ v souvislosti s rasou a kulturou. Své rozhodnutí vysvětlila tím, že „běloši mají mnohem méně sdílenou historii a kulturu a nemají zkušenosti s diskriminací kvůli barvě pleti“.

„Souhlasíme s tím, že bílá barva pleti hraje roli v systémové nerovnosti a nespravedlnosti, a chceme, aby naše žurnalistika tyto problémy důkladně zkoumala,“ uvedl v prohlášení pro zaměstnance viceprezident AP John Daniszewski. Doplnil, že psaním slova white s velkým písmenem by agentura riskovala zdání, že dává legitimitu vyznavačům bílé nadřazenosti.

Stejná pravidla jako AP přijala i média jako Columbia Journalism Review, The Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times, NBC News nebo Chicago Tribune. Naopak CNN, Fox News či The San Diego Union-Tribune budou psát i slovo „white“ s velkým počátečním písmenem.