Ovčáček by mohl usednout v radě ČTK. Hnutí ANO ho navrhlo jako kandidáta

Členy Rady ČTK volí Sněmovna. Jména kandidátů dnes zveřejnila sněmovní volební komise, která volbu zajišťuje.
V sedmičlenné Radě ČTK jsou nyní uvolněna dvě místa. Noví členové obsadí pozice po Angelice Bazalové, jejíž mandát skončil na podzim 2024, a po Aleši Marečkovi, jehož mandát skončil loni.
Členy rady volí Sněmovna na pět let. Rada je zřízená zákonem a jejím prostřednictvím může veřejnost uplatňovat své právo na kontrolu ČTK. V její působnosti je například schvalování rozpočtu agentury nebo volba jejího generálního ředitele.
ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.
18. června 2025