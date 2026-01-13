Ovčáček by mohl usednout v radě ČTK. Hnutí ANO ho navrhlo jako kandidáta

Poslanecký klub vládního hnutí ANO navrhl za člena Rady České tiskové kanceláře někdejšího prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka. Klub opozičních Pirátů navrhl matematika a ekonoma Reného Levínského, kterého navrhovali již v předchozím období. Kandidátem opoziční KDU-ČSL je někdejší člen rady Jakub Heikenwälder a vládní SPD navrhuje českolipskou zastupitelku a mediální konzultantku Romanu Žateckou.
Členy Rady ČTK volí Sněmovna. Jména kandidátů dnes zveřejnila sněmovní volební komise, která volbu zajišťuje.

V sedmičlenné Radě ČTK jsou nyní uvolněna dvě místa. Noví členové obsadí pozice po Angelice Bazalové, jejíž mandát skončil na podzim 2024, a po Aleši Marečkovi, jehož mandát skončil loni.

Novináři z ČT sepsali dopis Radě. Při volbě šéfa televize zazněly nepravdy, tvrdí

Členy rady volí Sněmovna na pět let. Rada je zřízená zákonem a jejím prostřednictvím může veřejnost uplatňovat své právo na kontrolu ČTK. V její působnosti je například schvalování rozpočtu agentury nebo volba jejího generálního ředitele.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.

