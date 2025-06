10:23

Volba nástupce Jana Součka do čela České televize spěje do finále. Nového generálního ředitele začne Rada ČT vybírat ve středu. Z původně 21 kandidátů přihlášených do výběrového řízení se pokusí nejvyšší pozici ve veřejnoprávní televizi získat pětice kandidátů: Hynek Chudárek, Libuše Šmuclerová, Miroslav Karas, Milan Fridrich a Jiří Ponikelský. MF DNES je proto oslovila se dvěma dotazy: