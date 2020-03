Premiérův projev sledovaly čtyři miliony diváků

To je 86 % všech lidí, kteří se v tu dobu dívali na televizi, vyplývá to z dat sledovanosti Asociace televizních organizací (ATO), která zveřejnil server Mediaguru.

Premiér v projevu poděkoval lidem, že chápou a respektují nutnost mimořádných opatření vlády, která se snaží zabránit rozšíření infekce koronaviru. „Odvaha nás provázela v těžkých dobách a posilovala naše národní sebevědomí. Našeho ducha. Odvaha, ohleduplnost a vzájemná pomoc, to je to, co vidím dnes,“ řekl v televizním projevu Andrej Babiš.

Premiérovu pondělní řeč tak sledovalo čtyřikrát víc lidí než prezidentův čtvrteční projev. Řeč Miloše Zemana ale vysílala jen TV Prima. Sledoval ji 1,014 milionu diváků starších 15 let. To je zhruba 23 procent z těch, kteří měli puštěnou televizi. Prezidentův projev byl předtočený v Lánech.

Prezident vybídl Čechy k odvaze kvůli koronaviru, podpořil vládu a také poděkoval Číně za dodávky zdravotnického materiálu.