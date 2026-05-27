Ředitelé ČT a ČRo poslali Babišovi dopis. Odmítají změnu financování médií

Autor:
  15:22
Generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu poslali premiérovi Andreji Babišovi otevřený dopis. V něm společně odmítli oba legislativní návrhy, které mají změnit financování obou médií. Pro to podle nich není důvod. Chudárek i Zavoral v dopisu ministerského předsedu také požádali o vznik odborné pracovní skupiny.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek. (22. dubna 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

„Vážený pane premiére, obracíme se na Vás jménem Českého rozhlasu a České televize ve věci dvou legislativních návrhů, které mají zásadním způsobem upravit zřízení a financování médií veřejné služby v České republice,“ zahájili svůj dopis generální ředitelé obou médií.

Ředitel České televize Chudárek i šéf Českého rozhlasu Zavoral v dopisu shodně odmítají jak poslanecký návrh na novelizaci zákona o veřejnoprávních poplatcích, tak i ministerský návrh zákona o médiích veřejné služby. Pro změnu financování podle nich neexistuje žádný racionální důvod. Redakce iDNES.cz o reakci oslovila i předsedu vlády Andreje Babiše, do vydání článku nereagoval.

Babiš chce do Vánoc zrušit poplatky ČT. Klempířův návrh projedná vláda v červnu

Chudárek i Zavoral v dopisu předsedu vlády žádají o vznik odborné pracovní skupiny, která podle nich umožní vést věcnou, odbornou a transparentní debatu o budoucnosti obou médií. Další žádost pak směřují na zastavení projednávání a stažení poslaneckého návrhu na novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

Na závěr požadují stažení podle nich nekvalitního a neakceptovatelného aktuálního návrhu zákona o médiích veřejné služby, který předložil resort kultury.

Ředitelé premiérovi také připomněli, že zřízení pracovní skupiny přislíbil již před několika týdny. „Považujeme za nezbytné, aby tento slib byl naplněn dříve, než budou dále projednávány návrhy, které mohou mít zásadní a dlouhodobé dopady na Český rozhlas, Českou televizi a veřejnost, které tyto instituce slouží,“ pokračovali v dopisu.

„Média veřejné služby jsou tu pro všechny. Proto by rozhodnutí o jejich budoucnosti nemělo být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem,“ míní Chudárek se Zavoralem.

Nejvyšší možná míra nezávislosti, míní experti

Oba v dopisu také popsali, proč podle nich není ke změně financování pádný důvod. Současný poplatkový systém má totiž podle jejich slov více než třicetiletou tradici a zajišťuje předvídatelné a dlouhodobě udržitelné financování. Model také umožňuje „odpovědné hospodaření s vyrovnaným rozpočtem“, a to především díky vysoké platební morálce českých poplatníků, míní ředitelé.

Současný systém je podle Chudárka i Zavorala spravedlivý, protože se platí pouze jeden poplatek za domácnost. Vyjádřili také mínění, že financování pamatuje i na ty, kteří jsou ve složité životní situaci. Stejný systém, případně pak obdobný transfer od obyvatel k médiím, se uplatňuje v celé řadě vyspělých zemí, doplnili.

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

„V neposlední řadě odborníci na mediální studia v České republice i v zahraničí dlouhodobě upozorňují, že právě poplatkový systém zajišťuje nejvyšší možnou míru nezávislosti médií veřejné služby na politické a ekonomické moci,“ zakončili generální ředitelé obou institucí.

Konec koncesionářských poplatků před volbami slibovalo jak hnutí ANO, tak hnutí SPD. Motoristé sobě chtěli zrušení zabránit. Na konci ledna se však na zrušení současného financování shodla koaliční rada.

Proti vládnímu návrhu se postavil také Senát. Ten se usnesl, že by se tímto krokem média vystavovala nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůli. Konalo se také několik demonstrací v řadě českých měst. Organizoval je spolek Milion chvilek s názvem „Ruce pryč od médií“.

25. května 2026
