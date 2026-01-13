iDNES Premium nabízí k ročnímu předplatnému za 690 korun i členství v AlzaPlus+

Akce je určena širokému spektru čtenářů – využít ji mohou noví uživatelé, stávající předplatitelé, kteří si členství prodlouží o další rok, i ti, co chtějí přejít z měsíční platby na výhodnější roční variantu.
Konec placení za dopravu
Součástí balíčku je roční členství v programu AlzaPlus+, které samo o sobě má hodnotu činí 299 Kč. Tato služba umožňuje po dobu dvanácti měsíců využívat doručení zdarma z e-shopu Alza.cz. Balíčky si lze nechat posílat do sítě AlzaBoxů, na pobočky či na tisíce partnerských výdejních míst.
Výhoda není omezena počtem zásilek ani minimální hodnotou objednávky. To se vyplatí nejen při nákupu elektroniky v povánočních výprodejích, ale především při běžném zásobování domácnosti. Zákazníci si tak mohou nechat doručit zdarma třeba jen balení kávy, prací prášek nebo krmivo pro domácí mazlíčky. Zboží objednané do půlnoci bývá v AlzaBoxech připraveno často hned následující ráno.
Kvalitní obsah na celý rok
Hlavní částí nabídky je roční přístup k iDNES Premium. Za 690 korun, tedy přibližně 57 korun měsíčně, se čtenářům otevře kompletní archiv i nové články. Jde o tisíce textů, které vznikají nad rámec běžného zpravodajství – od hloubkových analýz a investigativních článků přes rozhovory až po spotřebitelské testy a rady.
Kromě odemčeného obsahu a AlzaPlus+ získají předplatitelé i další benefity. Každý měsíc si mohou zdarma stáhnout e-knihu a audioknihu, mají k dispozici digitální verze novin MF DNES a časopisů jako Téma či Žena a život a možnost přednostního nákupu vstupenek na kulturní akce.