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V představenstvu AKTV je nově Aleš Pýcha. Prezidenta Singera střídá Brachtlová

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  11:00
Aleš Pýcha vede tým marketingu a PR televizní skupiny Prima

Aleš Pýcha vede tým marketingu a PR televizní skupiny Prima | foto: TV Prima

Tisková konference k takzvané velké mediální novele a problematice financování...
Klára Brachtlová, Chief External Affairs mediální skupiny CME vlastnící...
Novou výkonnou ředitelkou Asociace komerčních televizí bude Jana Břeská
Klára Brachtlová, Chief External Affairs mediální skupiny CME vlastnící...
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V návaznosti na změnu organizační struktury v televizi Prima se mění i složení představenstva Asociace komerčních televizí (AKTV). Mediální skupinu Prima tak nyní namísto Marka Singera v představenstvu reprezentuje Aleš Pýcha ze společnosti Prima SOLOOTIONS. V prezidentské pozici pak Marka Singera střídá Klára Brachtlová na základě plné moci představenstva.

Pětičlenné představenstvo AKTV, které je statutárním orgánem a řídí činnost asociace, je i nadále složeno ze dvou členů nominovaných TV Nova, dvou členů za FTV Prima a jednoho člena za Stanici O.

Skupinu Nova v AKTV zastupují Klára Brachtlová, Deputy CEO & Chief External Affairs mediální skupiny CME a Štěpán Peichl, jednatel a ředitel právního oddělení TV Nova. Skupinu Prima ředitel Prima SOLOOTIONS Aleš Pýcha a Pavel Kubina, ředitel pro mediálně právní záležitosti. Za hudební stanice Óčko je pak v představenstvu generální ředitel Štěpán Wolde.

„AKTV se za dobu své existence stala důležitým a respektovaným stakeholderem v řadě témat. Rád bych navázal na dosavadní úspěchy a přispěl k dalšímu rozvoji, a to zejména v našich prioritních oblastech jako je ochrana autorských práv nebo podpora televize jako reklamního mediatypu,“ uvedl nový člen představenstva Aleš Pýcha.

Veřejnoprávní média by neměla mít zisk z reklamy, zní z Asociace komerčních televizí

Ke změně dochází také na úrovni vedení AKTV. Po bezmála deseti letech se rozhodla své působení v AKTV ukončit tajemnice Marie Fianová, kterou od listopadu v roli výkonné ředitelky střídá Jana Břeská, která do asociace přináší zkušenosti ze státní správy, Sdružení pro internetový rozvoj i digitálního průmyslu.

„Marii děkujeme za odvedenou práci a energii, kterou věnovala budování AKTV a zastupování zájmů komerčních vysílatelů. Za celé představenstvo jí přejeme vše nejlepší do další kariérní cesty,“ doplnila Klára Brachtlová.

AKTV založily v roce 2017 televizní skupiny Nova, Prima a Óčko. Asociace se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery.

AKTV opět uspěla v ochraně autorských práv, pirátská služba Bitplay ukončila činnost

Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství. Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu.

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