V představenstvu AKTV je nově Aleš Pýcha. Prezidenta Singera střídá Brachtlová

Pětičlenné představenstvo AKTV, které je statutárním orgánem a řídí činnost asociace, je i nadále složeno ze dvou členů nominovaných TV Nova, dvou členů za FTV Prima a jednoho člena za Stanici O.
Skupinu Nova v AKTV zastupují Klára Brachtlová, Deputy CEO & Chief External Affairs mediální skupiny CME a Štěpán Peichl, jednatel a ředitel právního oddělení TV Nova. Skupinu Prima ředitel Prima SOLOOTIONS Aleš Pýcha a Pavel Kubina, ředitel pro mediálně právní záležitosti. Za hudební stanice Óčko je pak v představenstvu generální ředitel Štěpán Wolde.
„AKTV se za dobu své existence stala důležitým a respektovaným stakeholderem v řadě témat. Rád bych navázal na dosavadní úspěchy a přispěl k dalšímu rozvoji, a to zejména v našich prioritních oblastech jako je ochrana autorských práv nebo podpora televize jako reklamního mediatypu,“ uvedl nový člen představenstva Aleš Pýcha.
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Ke změně dochází také na úrovni vedení AKTV. Po bezmála deseti letech se rozhodla své působení v AKTV ukončit tajemnice Marie Fianová, kterou od listopadu v roli výkonné ředitelky střídá Jana Břeská, která do asociace přináší zkušenosti ze státní správy, Sdružení pro internetový rozvoj i digitálního průmyslu.
„Marii děkujeme za odvedenou práci a energii, kterou věnovala budování AKTV a zastupování zájmů komerčních vysílatelů. Za celé představenstvo jí přejeme vše nejlepší do další kariérní cesty,“ doplnila Klára Brachtlová.
AKTV založily v roce 2017 televizní skupiny Nova, Prima a Óčko. Asociace se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery.
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AKTV opět uspěla v ochraně autorských práv, pirátská služba Bitplay ukončila činnost
Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství. Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu.