Miliony Evropanů sledují sportovní přenosy nelegálně, ukázala studie

Pokud jde o mladé lidi ve věku 15 až 24 let, více než čtvrtina z nich (27 %) přiznává, že ke sledování sportovních přenosů využívají nelegální internetové kanály.

Asociace komerčních televizí (AKTV) dále uvádí, že v České republice navštívilo nelegální zdroje na internetu za účelem sledování nebo streamování sportovních přenosů 10 % občanů, přičemž 23 % z nich bylo ve věku 15 až 24 let.

EUIPO proto zahájil kampaň Play Fair (Hraj férově), v níž vyzývá fanoušky, aby sledovali oficiální přenosy a kupovali si autorizované propagační předměty.

„Až si letos v létě budeme užívat vzrušení z utkání, je důležité hrát férově. To platí jak pro hráče na hřišti, tak pro diváky doma. Práva duševního vlastnictví spojená s těmito akcemi chrání a zlepšují naše fanouškovské zážitky, podporují sportovce a inspirují budoucí mistry Evropy a světa,“ cituje web AKTV výkonného ředitele EUIPO Joao Negraoa.

Ten upozorňuje, že sledováním oficiálních přenosů a nákupem licencovaných produktů fanoušci zajišťují, aby se sportům dařilo i po další generace.

Příjmy plynoucí z práv duševního vlastnictví jsou totiž na základě solidarity přerozdělovány mezi sportovní hnutí a sportovce.

„Pokud fanoušci sledují přímé přenosy ze sportovních akcí prostřednictvím nelegálních streamů, je ohrožen celý model solidárního financování olympijského hnutí,“ poznamenala už dříve předsedkyně Komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru Emma Terho.

Mediální práva by totiž podle ní ztratila hodnotu a držitelé mediálních práv by tato práva přestali nakupovat. „Což by mělo obrovské důsledky pro model solidárního financování celého olympijského hnutí,“ dodala.

Studie EUIPO týkající se vnímání duševního vlastnictví odhalila významné trendy v celé Evropské unii týkající se pirátství přímých přenosů sportovních akcí na internetu, přičemž 12 % celé populace sledovalo nebo streamovalo sportovní přenosy z nelegálních internetových zdrojů.

V EU je tato praxe nejrozšířenější v Bulharsku, kde 21 % všech respondentů přiznalo, že ke sledování sportovních přenosů využili nelegální internetové zdroje, dále pak v Řecku (20 %), Irsku (19 %), Španělsku (19 %) a Lucembursku (18 %).

Podle studie lidé ve věku od 15 do 24 let uváděli, že sledují sportovní akce nelegálně na internetu, dvakrát častěji než celá populace. Nejčastěji sleduje nelegální sportovní přenosy prostřednictvím streamování bulharská mládež (47 %), což je výrazně nad průměrem EU (27 %), dále pak mladí lidé ve Španělsku (42 %), Řecku (42 %), ve Slovinsku (39 %) a v Irsku (34 %).

Podle studie EUIPO o porušování autorských práv na internetu je streamování nejoblíbenějším způsobem přístupu k nelegálnímu televiznímu obsahu – 58 % pirátství v EU se děje formou streamování a 32 % prostřednictvím stahování.

Nelegální streamování na internetu se týká všech druhů obsahu včetně sportovních akcí. Podle odhadů úřadu pirátství ve všech sdělovacích prostředcích vytváří každoročně nelegální příjmy ve výši jedné miliardy eur.

Evropský boj proti pirátství zahrnuje také osvětu, proto byla vytvořena stránka Agorateka, která divákům pomáhá najít legální nabídky online obsahu, včetně sportovních akcí.