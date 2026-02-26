Asociace identifikovala pirátskou službu Bitplay v polovině loňského roku. Podle tiskové zprávy provozovatel ani přes výzvy oprávněných nositelů autorských práv svou činnost neukončil, a proto členové asociace podnikli právní kroky a AKTV připravila důkazní materiál.
„Nelegální streaming poškozuje držitele vysílacích práv, partnery sportovních soutěží i samotné sportovce a sportovní kluby. Investice do kvalitního obsahu jsou možné pouze v prostředí, kde jsou autorská práva respektována a chráněna,“ uvedl prezident AKTV Marek Singer.
„Zásah proti službě Bitplay je dalším krokem v našem systematickém postupu proti nelegálnímu šíření našeho obsahu. I nadále budeme aktivně postupovat proti subjektům, které neoprávněně nabízejí a zpeněžují chráněný obsah,“ dodal.
Služba Bitplay, operující na doménách bitplay.my, starstreams.pro, starsites.fun a starlive.click, nabízela přístup k prémiovým placeným sportovním kanálům a přenosům bez příslušných licencí držitelů práv. Byla propagována prostřednictvím sociálních sítí a dalších online kanálů a cílila na české, slovenské a polské uživatele.
AKTV připomíná, že vedle újmy způsobené pirátstvím nositelům autorských práv představuje využívání nelegálních služeb bezpečnostní riziko i pro samotné uživatele. Hrozit může zneužití osobních či platebních údajů nebo neúmyslné stažení škodlivého softwaru, například virů, malwaru či spywaru.
Kromě aktivní právní ochrany autorských práv se asociace zaměřuje také na osvětu. Provozuje informační web o autorských právech NormalneLegalne.cz, kde zájemci najdou rozcestník legálních zdrojů, slovníček pojmů z oblasti ochrany duševního vlastnictví, odpovědi na časté dotazy i pravidelně aktualizované informace o internetovém pirátství.
Už dříve asociace pomohla domluvit narovnání s úložišti eDisk, Sledujteto nebo Fastshare.cloud. Televizní skupiny Nova, Prima a Óčko pak prostřednictvím AKTV uzavřely dohodu o spolupráci se společností I&Q GROUP, která se vztahuje k platformám pro sdílení obsahu na doménách Hellshare.cz, Hellspy.cz a Hellspy.sk.
AKTV založily v roce 2017 televizní skupiny Nova, Prima a Óčko.