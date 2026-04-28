Komerční televize v Česku spouští nový projekt proti pirátství

Autor:
  13:00
Letos na jaře uplynulo devět let od vzniku Asociace komerčních televizí (AKTV), která se za tu dobu stala respektovaným hlasem komerčních vysílatelů a stabilním partnerem pro odbornou i legislativní debatu. V čele asociace, která sdružuje televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, zůstává i pro další rok Marek Singer.

Letos na jaře uplynulo devět let od vzniku Asociace komerčních televizí (AKTV) | foto: AKTV

„V posledních několika letech jsme byli velmi aktivní v potírání pirátského šíření našeho chráněného obsahu, což zůstává jednou z našich priorit i v letošním roce,“ prozradil prezident AKTV Marek Singer.

Dodal, že asociace by ráda úspěšné právní kroky doplnila i preventivními opatřeními. „Pirátské služby jsou čím dál sofistikovanější a pro běžné diváky může být obtížné je rozeznat od legálních služeb. Proto se letos chceme více zaměřit na edukaci,“ uvedl Singer.

AKTV opět uspěla v ochraně autorských práv, pirátská služba Bitplay ukončila činnost

Hlavním pilířem preventivních a osvětových aktivit AKTV je spuštění informačního webu NormalneLegalne.cz, který nabízí katalog legálních zdrojů obsahu i edukaci o problematice autorských práv.

Cílem projektu je srozumitelně vysvětlovat, proč je respekt k autorským právům důležitý a jak mohou diváci snadno a bezpečně využívat legální nabídku obsahu. V letošním roce se předpokládá zapojení dalších partnerů z řad nositelů autorských práv, příprava obsáhlých edukačních materiálů a v neposlední řadě také informační kampaň.

Světový den televize 2025: Televize se změnila, ale její podstata zůstává

Asociace se i nadále účastní klíčových legislativních procesů, které mají dopad na působení komerčních televizí. Vedle ochrany autorských práv se systematicky věnuje i podpoře televize jako efektivního a bezpečného reklamního média.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Komerční televize v Česku spouští nový projekt proti pirátství

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.