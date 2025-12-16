Vedení Asociace komunikačních agentur (AKA) je tak v tuto chvíli kompletní. V čele asociace stojí ve funkci prezidentky Petra Jankovičová, novou výkonnou ředitelkou je Radana Čechová a ředitelkou projektů Michaela Pišiová.
Pišiová v minulosti vedla i PR a marketing Linky bezpečí a zkušenosti získala také v komunikačních agenturách Havas PR a Bílý medvěd. Vzdělání v oboru absolvovala na univerzitách v České republice, Německu a Číně.
„Do nové role vstupuji s ambicí dále rozvíjet komunitu profesionálů v oblasti komunikace. Chci podporovat otevřený dialog mezi agenturami a klienty, budovat vztahy založené na důvěře a přispívat k prostředí, které vyzdvihuje efektivitu i vysokou úroveň práce v celém oboru,“ prozradila Pišiová.
Jako ředitelka projektů se bude podílet na přípravě a řízení klíčových projektů AKA, rozvoji členských aktivit a posilování spolupráce napříč oborem.
„Michaela je pro AKA klíčovým člověkem. Vážím si toho, že přijala mou nabídku, a AKA tak může čerpat z jejích zkušeností a znalostí. Jsem ráda, že budu pracovat s člověkem, který se dokáže soustředit i na dlouhodobé cíle, je ambiciózní a zároveň umí naslouchat a učit se. Věřím, že právě díky tomu se projekty AKA otevřou širší spolupráci s odbornými, mediálními i obchodními partnery. Našim společným přáním je asociaci více otevřít i mladým lidem a s Michaelou v týmu věřím, že se nám to povede,“ uvedla výkonná ředitelka AKA Radana Čechová.
„Profesně se s Michaelou znám přes šest let, především díky své účasti v porotách Zlatého středníku a sledování aktivit ASCOPA. Kvalita její práce i dosažené výsledky jsou dlouhodobě zřejmé. AKA si nemůže přát lepší vedení – lidsky ani organizačně,“ doplnila prezidentka asociace a CEO agentury Triad Petra Jankovičová.
Asociace komunikačních agentur je výběrová organizace nejvýznamnějších subjektů v oblasti komerční komunikace. Jejím cílem je zajišťovat příznivé prostředí pro podnikání členů, budování dobrého jména oboru, odborné vzdělávání a podpora aktivit ke zvyšování profesionální úrovně odborníků na komunikaci. O etické standardy komerční komunikace dbá AKA prostřednictvím Rady pro reklamu, jíž je spoluzakladatelem. Od roku 1997 pořádá Effie, nejprestižnější soutěž zaměřenou na efektivitu reklamy.