Kampaň Síla nápadu vychází z jednoduché, ale dnes velmi aktuální otázky: jaký prostor dáváme nápadům, které mohou mít skutečný dopad? V době tlaku na výkon, rychlost, cenu a optimalizaci chtějí AKA a ADC připomenout, že právě silný nápad je často tím momentem, který propojí strategii i kreativitu a doručí výsledky. A v praxi se projevuje tehdy, když je opřený o porozumění problému a jasný záměr.
„Spolupráce AKA a ADC je zde zásadní – propojuje jazyk kreativity a jazyk byznysu a vytváří společnou platformu, která mluví směrem k lidem uvnitř oboru, ale také navenek, což je v tuto chvíli ještě důležitější,“ míní výkonná ředitelka AKA Radana Čechová.
Kampaň Síla nápadu je koncipovaná jako dlouhodobější platforma, pracuje se dvěma na sebe navazujícími fázemi.
První vlna – Manifesto, startuje 2. února a jejím cílem je téma hodnoty nápadu otevřít. Manifesto pojmenovává situaci, kdy kreativní týmy často nedostávají prostor pro to, aby dobré nápady mohly vůbec vzniknout. „Není to proto, že by lidé neuměli přemýšlet. Ale proto, že není čas zastavit se, zkoumat, hledat souvislosti. Protože se jde rovnou k řešení. Protože se myšlení považuje za luxus,“ vysvětlila Čechová.
„Pokud chcete ze své agentury dostat maximum, nadchněte se pro nápad a jen sledujte, co se bude dít. Kreativita dává každému byznysu konkurenční výhodu a samotné nápady jsou jejím palivem. Podle aktuálních dat se reklama bez nápadu stává neefektivní – k tomu, aby si ji divák vůbec všiml, je nutné do její distribuce investovat až 2,7krát více prostředků než u kreativně silného konceptu,“ připojil CEO agentury DDB a autor myšlenky kampaně Jan Faflík.
První ročník Creative Express vyhrála Kristýna Schönová s Adriánou Kachman
„Skvělá kreativa znásobí efekt kampaně 11krát. Je to druhá největší růstová páka, kterou máme v marketingu k dispozici, hned po velikosti značky. A jediná, kterou nekoupíte ani za všechny peníze světa. Potřebujete důvěru, přesvědčení, a hlavně nadšení pro nápad. A taky ty nejlepší profesionály, kteří dlouhodobě posouvají laťku efektivní kreativity a patří do komunity Art Directors Clubu a AKA,“ doplnil CEO McCann Prague a garant projektu v rámci AKA Jan Binar.
Nápad je podle něho jedním z klíčových parametrů dobrých a efektivních kampaní. „Když se jako obor dokážeme shodnout na tom, že mu chceme dávat prostor a váhu, posílíme tím nejen kreativitu, ale i důvěru klientů v naši práci,“ dodal.
Do této první fáze kampaně se mohou agentury zapojit okamžitě při jejím startu 2. února, a to například sdílením Manifesta na svých kanálech a přihlášením se k hlavní myšlence kampaně.
Vedení AKA je kompletní, jako projektová ředitelka působí Michaela Pišiová
Druhá vlna – Síla nápadu v praxi, pak odstartuje začátkem března a zaměří se na konkrétní příklady nápadů, které byly v kampaních úspěšně použity. Právě pro tuto fázi AKA nyní vyzývá agentury i zadavatele, aby se zapojili a nabídli své práce – kampaně, u nichž byl nápad skutečným momentem změny.
Cílem kampaně Síla nápadu není soutěž ani hodnocení „nejlepších prací“. Smyslem je společně s klienty i médii ukázat šíři, různorodost a sílu nápadů, které u nás vznikají. „Naší rolí není říkat, co je dobrý nápad. Chceme vytvořit prostor, kde se o nápadech mluví otevřeně, s respektem k různým přístupům a zkušenostem. Síla nápadu má být společným hlasem oboru, ne jedním názorem,“ připomněla Čechová.
„Síla nápadu nespočívá jen v estetice nebo emocích. Je v myšlenkách, které dokážou obstát, přežít celý schvalovací proces a na konci mají skutečný dopad. Právě tyto nápady chceme v kampani ukazovat,“ doplnil předseda ADC Martin Svetlík.
Zapojit se do kampaně je snadné. K dispozici je one-pager s jednoduchým postupem, jak dodat podklady pro druhou fázi kampaně. Výstupy budou kurátorované AKA ve spolupráci s ADC. Koordinaci kampaně a zapojení agentur a firem zajišťuje projektová ředitelka AKA Michaela Pišiová, která je agenturám k dispozici pro konzultace i praktickou pomoc s podklady.