Průzkum: Češi jsou vůči využití AI ve zpravodajství skeptičtí a obezřetní

Pojem umělá inteligence znají podle dat z aktuálního výzkumu čtyři z pěti dotázaných online respondentů, to znamená, že se s pojmem setkali a vědí, co označuje. V nejmladší věkové kategorii 15 až 24 let je to dokonce 97 %.

I přes velkou informovanost však pouze 15 % online populace ve věku 15+ věří, že dokáže spolehlivě rozeznat obsah vytvořený AI od toho, který připravil člověk. Platí dokonce, že čím silnější konzumenti zpravodajství, tím spíše nevěří, že takový AI obsah dokážou rozpoznat, uvádí agentura v tiskové zprávě.

Napříč mediatypy s používáním umělé inteligence ve zpravodajských výstupech souhlasí v průměru kolem 10 % dotázaných. „Nejsmířlivěji“ se k tomu respondenti staví u zpravodajských webů a aplikací, kde je souhlas 15%.

Nejméně přijatelné, tedy panuje tam největší míra nesouhlasu, je v Česku využívání AI v televizním zpravodajství, nesouhlasí s ním 53 % respondentů. Pro porovnání nesouhlas napříč mediatypy je 47 %.

Co se týče různých typů zpravodajských výstupů, tam výzkumníci odhalili širší spektrum názorů na zapojení AI do tvorby, ale opět nebyly souhlasné postoje nijak silné. Největší míru souhlasu se zapojením AI respondenti projevili u ilustračních fotek a jiných grafických výstupů (29 %, respektive 28 %). Škála dále pokračuje krátkými texty, zvukovým obsahem, videi a končí dlouhými články, u kterých s využitím AI souhlasí pouhých 14 % respondentů.

S tím podle autorů výzkumu koresponduje i míra důvěry ve zpravodajský obsah využívající AI. Polovina Čechů takovému obsahu aktuálně nedůvěřuje. Pouze 11 % se vyjádřilo opačně. Dvě třetiny populace navíc souhlasily s výrokem, že se obávají, že jim umělá inteligence znemožní rozeznat fikci od skutečnosti.

Část respondentů ale vnímá v určitém využití AI v médiích i potenciál, například 43 % souhlasilo s výrokem, že umělá inteligence umožní zrychlení vydávání zpráv a 30 % míní, že AI usnadní konzumaci zpráv ze zahraničních zdrojů.

Studie Zpravodajství ve věku mediální fragmentace 2024, kterou realizuje ResSOLUTION Group ve spolupráci s agenturou Nielsen, letos slaví 16 let existence. Letošní sběr dat proběhl na reprezentativním vzorku 1012 online respondentů starších 15 let.