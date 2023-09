Skupina Kaprain převezme společnosti Synthesia, Mafra a LONDA

„Odprodej těchto aktiv nám umožní se do budoucna více soustředit na klíčové segmenty našeho podnikání, na jejich rychlejší rozvoj a zejména na rychlejší expanzi v zájmových aktivitách a regionech. Zvolili jsme investora, který by měl být pro Synthesii, Mafru i LONDU zárukou jejich dalšího úspěšného rozvoje,“ říká Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti AGROFERT, druhého největšího výrobce hnojiv v Evropě a největšího zemědělského a potravinářského koncernu ve střední Evropě.

„Dnes jsme podepsali naši doposud největší akvizici. Díky akvizici Synthesie výrazně posílíme na evropském trhu speciální chemie a staneme se jedním z nejdůležitějších hráčů v regionu,“ hodnotí uzavřený obchod majitel skupiny Kaprain Karel Pražák.

Loga firem Agrofert a Kaprain

Jedním z pilířů skupiny Kaprain je společnost Spolchemie, která patří mezi největší výrobce pryskyřic v Evropě a má silnou pozici v segmentu nátěrových hmot. Součástí skupiny Kaprain je také tradiční slovenská chemička Fortischem. Právě synergie těchto společností se Synthesií umožní další růst a rozvoj.

Karel Pražák Rodák z Českých Budějovic, absolvent ČZU Praha, někdejší hráč dorostenecké hokejové ligy, stávající „forward“ okresního přeboru SK Hvozdnice a v neposlední řadě kreativní businessman. Profesionální kariéru začínal v 90. letech v Pragobance, od roku 1996 působil v České pojišťovně, později přestoupil přímo do PPF do postu investičního manažera a pracoval přímo pro Petra Kellnera. Po téměř 20 letech úzké spolupráce s Petrem Kellnerem na konci roku 2013 odkoupil od skupiny PPF specialistu na obchody s pohledávkami, společnost AB-CREDIT (ABC), kterou dříve rozvíjel. Společně s ABC převzal i rizikové realitní projekty a na těchto základech začal tvořit vlastní investiční skupinu KAPRAIN. Ve svém volném čase se rád věnuje myslivosti a kromě hokeje a fotbalu žije sportem jako takovým.

„Synergii využijeme na všech úrovních. Významně posílíme pozici na evropském trhu speciální chemie, doplníme produktové portfolio a využijeme průnik mezi zákazníky i distributory všech společností,“ vysvětluje ředitel Spolchemie Daniel Tamchyna a zdůrazňuje: „Klíčové synergie ale využijeme i v rámci aplikovaného výzkumu včetně patentů a licencí, jež tvoří hlavní motor úspěšného rozvoje. Výrazně snadněji pak společně zvládneme proces dekarbonizace vlastních podnikových energetik a získané areály nám umožní případnou výstavbu nových provozů v rámci speciální chemie.“

Všechny zmíněné chemické společnosti dosahují obratu téměř 20 miliard korun, z čehož jde drtivá většina na export, a zaměstnávají téměř 3 500 lidí.

Vlastníkem pardubických chemických závodů Synthesia se skupina Kaprain stane po schválení transakce ze strany příslušných antimonopolních úřadů.

„Synthesia je výborně řízená společnost s úspěšnou historií, a tak pevně věříme v rychlé začlenění do skupiny Kaprain,“ vysvětluje Daniel Tamchyna.

Spolu se Synthesií Kaprain kupuje také skupinu společností Mafra a LONDA. Do ní spadají nejen média (deníky, online média, rádia a TV), ale také tiskárna či skupina TicketPortal, stejně jako provozovatel rádia Impuls. Nákupem společností Mafra a LONDA vstupuje skupina Kaprain do zcela nového segmentu. Zorientování se a jakékoli následné kroky tak potrvají o něco déle než v případě Synthesie. Další kroky v Mafře a LONDĚ tak nebudeme minimálně do schválení ze strany relevantních antimonopolních úřadů komentovat.