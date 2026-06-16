„Vždycky jsme s diváky, sledujícími a fanoušky měli blízký vztah, což díky natáčení před živým publikem zachováme. A naopak k nim v digitálním prostředí, kam se z televize přesouváme, můžeme mít ještě blíž. Už se na další kapitolu pořadu moc těším,“ uvedl Honza Dědek.
První díl talkshow po přesunu do online prostoru vyjde v úterý 16. června. Na Forendors, což je ryze česká digitální platforma propojující tvůrce a diváky, bude kompletní obsah, nezkrácené díly bez reklam i prémiová videa. Tým kolem Honzy Dědka počítá s tím, že bude vytvářet minimálně dva rozhovory týdně. Další platformou, kde se talkshow objeví, by mělo být HeroHero.
„Nepochybuju, že 7 pádů Honzy Dědka na naší platformě uspěje. Je to skvělá, úspěšná a prověřená show, která má v Česku stovky tisíc věrných fanoušků,“ míní spoluzakladatelka Forendors Denisa Hrubešová.
„Pokračuje tak trend, kdy spousta tvůrců přechází z televizního vysílání na monetizační platformy typu Forendors, a ukazuje se, že takový model je často velmi úspěšný a už si na něj zvykli i diváci či posluchači. S tím souvisí i snaha upevňovat komunity, což se autorům snažíme usnadnit různými funkcionalitami pod jednou střechou. Už brzy proto spustíme možnost prodávat vstupenky na živé akce, což vnímáme jako velký krok vpřed, který ocení právě tvůrci typu Honzy Dědka,“ připojila Hrubešová.
„Všechno podstatné, co měli naši diváci rádi, zůstane stejné. Nově dostaneme absolutní dramaturgickou volnost, protože televize má přeci jen jasně daná pravidla, což nám dá ještě větší svobodu. Snad to na výsledku bude vidět a budeme lidi bavit jako doposud,“ dodal Honza Dědek.
Talkshow 7 pádů Honzy Dědka byla jedním z nejúspěšnějších zábavních formátů Primy. V květnu moderátor oznámil, že se s Primou nedomluvili na pokračování spolupráce. „Prima pro nás nemá místo v podzimním programu na hlavní stanici, my své místo zase bohužel nevidíme na nabídnuté stanici Prima Cool,“ vysvětlili v květnu divákům tvůrci talkshow.
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Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů
Kromě televizního vysílání slavila show úspěch také na YouTube, kde rozhovory pravidelně sbíraly statisíce zhlédnutí. Pořad vznikl už v roce 2011 a televizní verze se na Primě objevila v roce 2020.
Honza Dědek patří mezi známé české novináře, moderátory a publicisty. V minulosti působil v médiích jako hudební publicista a má za sebou rozhovory s mnoha českými i zahraničními celebritami.