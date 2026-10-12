Kvíz: Kuriozity a výsledky letošních voleb. Vyzkoušejte se z 20 záludných otázek

12. října 2026

Letošní komunální volby skončily, ve městech pomalu začínají skládat nové koalice. Zrodilo se také mnoho překvapení, jak u místních sdružení, tak u velkých parlamentních stran. Redakce iDNES.cz si proto připravila 20 otázek, které vyzkouší, jak pozorně jste letošní volby sledovali.

Otázka 1/20

SPD se v letošních volbách povedlo to, co málokomu. Strana totiž ve dvou městech omylem vylepila plakáty opačně. O jaké dvě města šlo?

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