16. listopadu 2026
Kvíz: Kimova limuzína, mrtví příbuzní a extrémní tresty. Vyznáte se v KLDR?
Severní Korea patří k nejuzavřenějším zemím světa. Jak moc toho víte o životě jejích obyvatel, vládě diktátora Kim Čong-una nebo přísných pravidlech, která tam platí? Otestujte si své znalosti v našem kvízu a zjistěte, jak dobře se v KLDR vyznáte.
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