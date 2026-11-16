Kvíz: Kimova limuzína, mrtví příbuzní a extrémní tresty. Vyznáte se v KLDR?

Autor:
16. listopadu 2026

Severní Korea patří k nejuzavřenějším zemím světa. Jak moc toho víte o životě jejích obyvatel, vládě diktátora Kim Čong-una nebo přísných pravidlech, která tam platí? Otestujte si své znalosti v našem kvízu a zjistěte, jak dobře se v KLDR vyznáte.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pronáší projev při slavnostním vztyčení státní...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pronáší projev při slavnostním vztyčení státní vlajky a skládání přísahy u příležitosti 78. výročí založení KLDR v Pchjongjangu. (9. září 2026) | foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Otázka 1/20

Jaké ideologické označení používá severokorejský režim pro Pchjongjang?

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Akční letáky

Albert

platný do 17. 11.

Kaufland

platný do 17. 11.

Globus

platný do 17. 11.

BILLA

platný do 17. 11.

Tesco

platný do 17. 11.

Penny Market

platný do 17. 11.
Všechny letáky

Bezpečnostní situace v Evropě se změnila, říká expert po střelbě v Krakově

Najdete na iDNES.cz

Bydlení

Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení

Limitující byla při zařizování interiéru klenba stropu, jejíž oblouk přechází...

Revue

Hvězda Slunečné Barbora Jánová se ocitla v insolvenci. Soud povolil oddlužení

Barbora Jánová (2020)

Revue

Po rozchodu s Farnou rozjel Chobot nový byznys. Nabízí ubytování na Hradčanech

Bílý nábytek, přírodní odstíny a decentní osvětlení. Interiér domku kombinuje...

Revue

Jak vypadá Majka z Gurunu po 48 letech? Zuzana Pravňanská pracuje v masně

Zuzana Pravňanská v seriálu Spadla z oblakov (1978)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.