Kvíz: Jak dobře znáte život Václava Havla? Zkuste, zda zvládnete všech 40 otázek

2. října 2026

Václav Havel by 5. října oslavil 90 let. Jak dobře znáte jeho život, tvorbu, politickou dráhu i méně známé momenty z jeho života? Otestujte své znalosti o prvním porevolučním prezidentovi v našem kvízu.

Otázka 1/40

Který významný pražský komplex vybudoval dědeček Václava Havla, stavitel Vácslav Havel?

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