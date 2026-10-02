2. října 2026
Kvíz: Jak dobře znáte život Václava Havla? Zkuste, zda zvládnete všech 40 otázek
Václav Havel by 5. října oslavil 90 let. Jak dobře znáte jeho život, tvorbu, politickou dráhu i méně známé momenty z jeho života? Otestujte své znalosti o prvním porevolučním prezidentovi v našem kvízu.
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