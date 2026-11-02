Kvíz: Jak dobře znáte Českou televizi a Český rozhlas? 20 otázek ze současnosti i historie

2. listopadu 2026

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se snaží prosadit změnu financování veřejnoprávních médií. Obě instituce existují již desítky let a zažily mnohé krize. Vědomostní kvíz prozkouší, jak dobře znáte jejich fungování i historii.

Otázka 1/20

Jak se jmenuje současný ředitel České televize?

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