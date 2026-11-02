2. listopadu 2026
Kvíz: Jak dobře znáte Českou televizi a Český rozhlas? 20 otázek ze současnosti i historie
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se snaží prosadit změnu financování veřejnoprávních médií. Obě instituce existují již desítky let a zažily mnohé krize. Vědomostní kvíz prozkouší, jak dobře znáte jejich fungování i historii.
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