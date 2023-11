Zwyrtek Hamplová si po stížnosti vymohla prostory Senátu pro svou akci

Vystrčil to řekl v úterý po projednání senátorčiny stížnosti organizačním výborem horní komory. „Individuální setkání v budovách Senátu si může zorganizovat každý senátor kdykoli se mu zachce a může si v podstatě pozvat kohokoli,“ uvedl.

Senátorka ale podle něj žádala o uspořádání semináře jako akce, pro kterou by potřebovala podporu některého z představitelů nebo orgánů horní parlamentní komory. „Není to tak, že by kdokoli cokoli paní senátorce Zwyrtek Hamplové zakazoval,“ uvedl předseda Senátu. Organizační výbor „vzal na vědomí to, co plyne z našeho souboru interní legislativy“, dodal.

Senátorka si stěžovala na to, že jí komise pro práci Kanceláře Senátu neschválila žádost o zapůjčení jedné ze senátních jednacích místností k uspořádání semináře. Zwyrtek Hamplová, jejíž jméno je opakovaně spojováno se šířením různých dezinformací, seminář nazvala „Pravdivé informace jako jediná cesta z doby covidové“.

Postup komise označila senátorka za „protiústavní diskriminaci své osoby“. Pohrozila, že se obrátí na Ústavní soud, pokud nebude zjednána náprava. Komise podle Zwyrtek Hamplové narušila rovné podmínky pro práci každého senátora.

Senátorka a advokátka, která je držitelkou ocenění Právník roku 2019 v kategorii správní právo, označovala covid-19 za „nepříjemné virové onemocnění podobné chřipce“ a zpochybňovala očkování proti němu. Koncem letošního října šířila podle deníku.cz pro své příznivce na sociální síti Facebook článek, podle něhož vakcíny proti covidu zabily víc lidí než covid.

Loni v prosinci šířila senátorka mylnou informaci o tom, že ČEZ na jihu Moravy odpojuje elektroměry lidem, kteří nezvládají platit zvýšené zálohy za energie. O tři měsíce později šířila dezinformace, že za rozšířením tuberkulózy v Česku stojí výcvik ukrajinských vojáků ve vojenském újezdě Libavá, za což se následně omluvila.