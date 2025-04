Poslanci rozhodnou, zda uvolní vládě ruce při zvyšování výdajů na obranu

„Dnes chceme, aby armáda byla plnohodnotnou součástí aliance, aby náš díl kolektivní obrany a bezpečnosti zajišťovala na 100 procent. Proto je potřeba do armády, ale i do bezpečnosti celkově státu více investovat,“ uvedl ve čtvrtek Pavel.

Na současné i příští vládě podle něj je, zda chce jít cestou nepopulárního zvyšování daní, nebo zvýšeného zadlužení.

„Pokud by to mělo být třeba cestou zvýšeného zadlužení, myslím, že je to v případě České republiky ještě uchopitelné, protože Česká republika patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě. Prostor k tomu, kde vzít peníze na zvýšení výdajů do obrany, máme,“ řekl prezident při návštěvě Královéhradeckého hraje.

Vláda už v březnu schválila, že by se výdaje Česka na obranu měly v příštích letech zvyšovat o 0,2 procenta HDP ročně do roku 2030.

Vše souvisí s agresivní politikou současného ruského režimu, který rozpoutal válku na Ukrajině. Ruský diktátor Vladimir Putin dlouhodobě dává najevo, že nesouhlasí ani s tím, jak se v minulosti rozšířilo NATO, včetně toho, že se v roce 1999 jeho součástí stalo také Česko.

„Rusko se nezastaví, máme čtyři až šest let,“ prohlásil v březnu premiér Petr Fiala na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost.

Změnu, podle níž by se rozdíl mezi 2 procenty HDP a skutečným objemem výdajů na obranu nezapočítával do výdajových limitů, ke kterým vládu zavazuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, chce koalice v pátek prosadit při schvalování návrhu souvisejícího s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Na programu je také návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Umožní prověření dodavatelů, kteří by mohli představovat pro stát bezpečnostní riziko, a také vyloučení jejich technologií.

Slovní hodnocení v první i druhé třídě ve škole

Poslanci by také měli schvalovat novelu, která umožní odklad zahájení povinné školní docházky jen v odůvodněných případech. Možný by byl tehdy, pokud zdravotní stav dítěte, například závažné fyzické či psychické postižení, neumožňuje účast ve výuce.

Novela ruší přípravné třídy základní školy a zavádí slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáků v první a druhé třídě místo známkování.