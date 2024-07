Věk odchodu do důchodu může růst pomaleji, jedná o tom vládní koalice

Znamenalo by to, že zatímco lidé, kteří se narodili v roce 1965, půjdou podle současných pravidel do penze v 65 letech, tak ti, kteří se narodí o dvanáct let později, v roce 1977, by šli do penze šli v 66 letech.

Taková varianta má podporu předsedy lidovců a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, politiků hnutí Starostové a nezávislí i Pirátů.

„Mně osobně je varianta demografické společnosti bližší, to je pravda. Ale musí to být projednané na úrovni koaličních předsedů,“ řekl v pondělí Jurečka.

Lineární růst věku odchodu do důchodu – o měsíc každý rok – a s pravidelnými revizemi, které by byly založené na prognóze úmrtnosti, by byl podle České demografické společnosti spravedlivější, než vládou dosud prosazované řešení.

Vláda totiž navrhla, aby se důchodový věk zvyšoval nad 65 let podle průměrné doby dožití. S tím, že v důchodu by lidé měli trávit v průměru 21,5 roku. Podle nyní vládou prosazované varianty by se lidé svůj věk odchodu do důchodu měli dozvědět až ve chvíli, kdy jim bude 50 let.

Demografové chtějí, aby lidé v penzi byli déle a prožili v ní čtvrtinu života

Návrh České demografické společnosti by oproti tomu znamenal velmi mírné zvyšování doby odchodu pobírání důchodu, v němž by lidé strávili kolem čtvrtiny života. Tedy o něco déle než 21,5 roku podle dosavadního návrhu vlády.

Výrazněji by rozdíl mezi oběma variantami pocítili hlavně mladší lidé, kteří dnes ani většinou nemyslí na to, že jednou do penze vůbec odejdou.

„Podle aktuální prognózy vychází pro generaci 2000 důchodový věk 70 let a tři měsíce, přitom by penzi pobírali zhruba o pět měsíců méně, než generace narozených 1965, která půjde do důchodu v pětašedesáti,“ řekl už v době, kdy vláda parlamentem přes odpor ANO a SPD tlačila svou původní variantu, Tomáš Fiala, člen hlavního výboru České demografické společnosti.

„Mě fascinuje, že moje dcera narozená v roce 2000 půjde do důchodu, když bude mít 70 a údajně ještě - díky Bohu za to, budu rád, když moje děti budou žít dlouho - bude v důchodu 21,5 roku. Takže moje dcera bude žít 91,5 roku. Skvělý. Já jí přeji alespoň stovku,“ odmítl ve Sněmovně vládní návrh šéf opozičního ANO, bývalý premiér Andrej Babiš.

A vládní strany teď dávají najevo, že by návrh ještě rády upravily. Tedy alespoň některé z nich.

„Jako Piráti jsme upozorňovali na to, že mechanismus výpočtu věku dožití, podle nějž se stanovoval věk odchodu do důchodu, může být potenciální slabinou nového systému. Pokud se tedy na základě doporučení odborníků ministerstvo k věci vrací, vítáme to. Obecně podporujeme vše, co povede k nastavení spravedlivého a dlouhodobě udržitelného systému,“ podpořil úpravu důchodové reformy šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Je to takové sociálně přijatelnější. Je to líp rozložené v čase, má to svoje výrazná pro. Chtěli jsme ale spočítat, jaký by to mělo dopad do důchodového systému, protože primárně reformu děláme proto, abychom systém stabilizovali,“ řekla iDNES.cz poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková, expertka vládního hnutí na sociální a důchodovou problematiku.

Fiala se návrhu demografů nebrání

Není zatím jasné, zda změnu navrženou demografy podpoří ODS a TOP 09.

„Návrhy možných úprav důchodové reformy zpracovává pracovní skupina pod vedením ministra Mariana Jurečky. Budeme o nich diskutovat, nebráníme se návrhům na vylepšení,“ uvedl pro iDNES.cz předseda vlády a ODS Petr Fiala. Úpravě reformy podle doporučení demografů se tak kategoricky nebrání.

„Základní parametry jsme ale připravovali ve spolupráci s řadou odborníků, jejich zásadní změny tedy neočekávám. Naším cílem je udělat dobrou úpravu důchodového systému, který zajistí jeho udržitelnost a tedy důstojné penze i mladším generacím,“ zdůraznil ale předseda vlády.

Kdy by se podle vás mělo chodit do důchodu? celkem hlasů: 17 V 65 letech 12 %(2 hlasy) Později než v 65 letech 12 %(2 hlasy) Dříve než v 65 letech 76 %(13 hlasů)

Ministr financí Zbyněk Stanjura se před jednáním na nejvyšší úrovni ve vládní koalici nechtěl k tématu vyjádřit. „Ministr nechce před těmito jednáními svým koaličním partnerům nic vzkazovat přes média. Nejdříve se svým názorem, stanoviskem, seznámí je,“ uvedla Stanjurova mluvčí Michaela Lagronová.

Další jednání v koalici se koná již ve středu dopoledne.

„Každá ta varianta má své klady a zápory. Ta první, jak to bylo předloženo, je fiskálně úspornější, protože čím do důchodu jdete později, tak jsou nároky na důchodový systém menší, zcela logicky. A pro mě osobně je v rámci rozpočtové odpovědnosti důchodová reforma klíčovým prvkem dlouhodobě udržitelných veřejných financí,“ řekl iDNES.cz poslanec Miloš Nový z TOP 09, který se bude jednání účastnit za svou stranu.

Z toho by se zdálo, že TOP 09 bude jasně proti zmínění reformy. „Na straně druhé máme variantu České demografické společnosti, to je společnost skutečných odborníků přes demografii a my politici bychom měli na doporučení odborníků dát,“ přidává ale Nový.

Podle ministra Jurečky bude ale klíčové politické jednání až v srpnu. „Počítám s tím, že bychom to projednali finálně asi po vládních prázdninách. K návrhu demografické společnosti dlouhodobě říkám, že beru vážně ty argumenty a jsem připraven, když se na tom všichni shodneme, je zapracovat do návrhu,“ uvedl Jurečka.

„Ještě jsou některé další věci, které diskutujeme u důchodové reformy, jako jsou třeba náročné profese. Takže říkám: dokud není dodáno všechno, není dojednáno nic. Kdybychom na tu variantu přistoupili, tak to je pořád změna, která v žádném případě nevyprazdňuje smysl důchodové reformy, protože hranice odchodu důchodu se posunuje, ale posunuje se, řekněme, přijatelnějším způsobem,“ řekl iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí.

„V rámci prvního čtení ve Sněmovně vyplynulo, že kolem doby odchodu se točí 90 procent všech připomínek opozice. To znamená, že kdybychom dali na to, co nám říká Česká demokratická společnost, tak bychom mohli otupit námitky opozice a tím bychom zvyšovali pravděpodobnost, že důchodová reforma skutečně bude schválena napříč celým politickým spektrem,“ uvedl poslanec TOP 09 Nový.

Pro hnutí ANO přes 65 let „nejede vlak“

ANO ale nic takového neavizuje. „Je to rozhodně spravedlivější než to, co předložila vláda, nicméně pořád trváme na tom, že věk odchodu do důchodu by se měl zastropovat na 65 letech. A v tomto duchu budou naše pozměňovací návrhy,“ prohlásil místopředseda Sněmovny za ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Ostatně lídr ANO a bývalý premiér Babiš své plány nastínil vládní koalici jasně už v květnu při prvním čtení důchodové reformy a nejsou kompatibilní ani s původní vládní alternativou, ani se změkčenou, o níž teď koalice jedná.

„Váš plán na zvyšování věku odchodu do důchodu je mimo realitu. Pokud se vrátíme do vlády, chceme to vrátit. Přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ řekl kategoricky předseda ANO.