Zvyšovat DPH na základní potřeby může jen blázen či asociál, říká Okamura

Vláda by podle Tomia Okamury měla předstoupit o Sněmovnu a požádat si znovu o důvěru. O nedůvěře vládě jednala Sněmovna minulý týden a opozičním ANO a SPD se nepodařilo vládu shodit.

Hnutí SPD podle Okamury požaduje, aby Sněmovně přednostně jednala o plánech vlády zvyšovat DPH a požaduje, aby kabinet vysvětlil, co chce dělat s vysokou cenou potravin.

Chystané zdražování léků a dalších věcí základní potřeby kvůli připravovaným změnám daně z přidané hodnoty kritizovala ve Sněmovně již dříve bývalá ministryně financí a šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Vyčetla vládě, že plánuje zvýšit daně změnou sazeb daně z přidané hodnoty, což podle ní bude mít „vražedný dopad“ na střední třídu.

„Léky, vodné a stočné, teplo, kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, domácí péče o děti, staré a nemocné občany, knihy, noviny, časopisy, hromadná doprava, ubytovací služby, stravovací služby, kadeřnické služby, vstupenky do divadel, kin, muzeí, toto všechno by se zdražilo,“ vyjmenovala šéfka poslanců ANO, čeho všeho by se rušení desetiprocentní sazby DPH dotklo.

Co udělá s daní z přidané hodnoty, řeší vládní koalice při hledání, jak srazit schodek o 70 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS chce místo dvou snížených sazeb DPH (10 a 15 procent) prosadit jen jednu a to tak, aby se zároveň vybralo více peněz z této daně.