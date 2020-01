Lidovci představí ústavní stížnost kvůli zvyšování rodičovského příspěvku

Zvyšování rodičovského příspěvku se nedočkaly některé rodiny, a to proto, že si již do konce loňského roku stihly vybrat 220 tisíc korun a že rodičovský příspěvek nyní nepobírají. To lidovci považují za diskriminaci.



Ústavní stížnost senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí představí předseda strany Marek Výborný, senátor Lumír Kantor a advokát Ondřej Strava. Na tiskovou konferenci má dorazit také Petra Bořilová Linhartová, mluvčí iniciativy #taképečujeme, která vystupuje za rodiny, jež se nedočkaly vyššího příspěvku.

Bořilová Linhartová spolu s dalšími rodiči osobně v prosinci přesvědčovala poslance, ať podpoří širší verzi zvýšení rodičovského příspěvku. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová se ale přesvědčit nedala, protože státní rozpočet podle ní nepočítá s výdajem 2,6 miliardy korun navíc, což by stálo, pokud by zvýšení bylo plošné. Nárok na vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc korun tak od ledna má asi osmdesát procent rodin s dětmi do čtyř let.