Poslanci začínají schvalovat vyšší rodičovský příspěvek 300 tisíc korun

Na vyšší rodičovský příspěvek mají mít podle vlády nárok rodiče s dětmi do čtyř let, kteří v lednu příspěvek na své dítě stále ještě budou pobírat.

„Částka se bude odvíjet od předchozího příjmu a věku dítěte, tedy od počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze sociální demokracie. V případě vícerčat se příspěvek má zvýšit ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun.



Sněmovna by měla také projednávat vládní daňový balíček, který mimo jiné zvyšuje část spotřebních daní a daň z některých hazardních her.

Vládní daňový balíček zvyšuje od ledna asi o desetinu spotřební daně z cigaret a tabáku a o 13 procent spotřební daň z lihu. Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent. Z výher nad 100 000 korun by se zároveň nově odváděla 15procentní srážková daň.



Hned v úvodu schůze složí poslanecký slib radní Husince na Prachaticku Ondřej Babka (ANO) a bývalý poslanec, ministr a středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). V dolní komoře nahradí nové europoslankyně Radku Maxovou (ANO) a Veroniku Vrecionovou (ODS).



Ještě před schůzí představí své návrhy všech devět klubů v poslanecké Sněmovně, od nejmenšího klubu STAN až po největší vládní ANO.