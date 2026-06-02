Šlo o jeden z hlavních předvolebních slibů ANO, který je zakotven i v programovém prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.
Zvýšení se pak má podle návrhu týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po dni nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2027.
Změna zákona si podle návrhu v roce 2027 vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun, v roce 2028 přibližně 1,62 miliardy korun a v roce 2029 cca 2,85 miliardy korun.
„Vidíme v tom ten smysl, obzvláště teď v poslední chvíli, v poslední době, kdy byla vysoká inflace, kdy nám klesaly reálné mzdy a rodiče přišli o reálnou část svého rodičovského příspěvku,“ okomentoval dříve návrh pro iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Zvýšení rodičovského příspěvku projednají poslanci v prvním čtení, kdy se návrh ještě neschvaluje.
Ačkoli návrh programu mimořádných schůzí není možné měnit ani upravovat, opět se na úvod očekávají vystoupení opozičních řečníků. Sněmovna by proto mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin.
V prvním čtení má Sněmovna projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením.
Poslanci se začnou zabývat i novelou, který upravuje státní úhradu České poště. Státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou snižuje návrh z nynějších až 2 miliard korun na nejvýše 1,5 miliardy korun ročně.
Slib složí nový poslanec Motoristů, jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Nahradí Karla Berana, který se stal vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.