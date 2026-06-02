Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Josef Kopecký
  5:00
Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení rodičovského příspěvku, které navrhuje vláda Andreje Babiše, začínají v úterý na mimořádné schůzi projednávat poslanci.
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné projednává novela zákona o státní sociální podpoře. (15. května 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr práce Aleš Juchelka....
Jednání vlády. Na snímku ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. (18....
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....
5 fotografií

Šlo o jeden z hlavních předvolebních slibů ANO, který je zakotven i v programovém prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů sobě.

Zvýšení se pak má podle návrhu týkat dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče po dni nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2027.

Změna zákona si podle návrhu v roce 2027 vyžádá ze státního rozpočtu přibližně 230 milionů korun, v roce 2028 přibližně 1,62 miliardy korun a v roce 2029 cca 2,85 miliardy korun.

„Vidíme v tom ten smysl, obzvláště teď v poslední chvíli, v poslední době, kdy byla vysoká inflace, kdy nám klesaly reálné mzdy a rodiče přišli o reálnou část svého rodičovského příspěvku,“ okomentoval dříve návrh pro iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Zvýšení rodičovského příspěvku projednají poslanci v prvním čtení, kdy se návrh ještě neschvaluje.

Ačkoli návrh programu mimořádných schůzí není možné měnit ani upravovat, opět se na úvod očekávají vystoupení opozičních řečníků. Sněmovna by proto mohla znovu jednat až do pozdních večerních hodin.

V prvním čtení má Sněmovna projednat také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením.

Poslanci se začnou zabývat i novelou, který upravuje státní úhradu České poště. Státní úhradu čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou snižuje návrh z nynějších až 2 miliard korun na nejvýše 1,5 miliardy korun ročně.

Slib složí nový poslanec Motoristů, jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Nahradí Karla Berana, který se stal vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení...

2. června 2026

KOMENTÁŘ: Nájem, nebo hypotéka? Špatná otázka! Chce to položit si jinou

Josef Uchytil

Bydlení v Česku zdražuje již několik let. Ceny nemovitostí letí nahoru, úrokové sazby u hypoték se teď drží na 5% úrovni a splátky hypoték nejsou malé. Ani bydlení v pronájmu není za hubičku. Mnohé...

2. června 2026

Někdo vydělá, někdo prodělá. Reforma elektrotarifů je však nutná, říkají experti

Premium
ilustrační snímek

Reforma tarifní struktury navržená Energetickým regulačním úřadem je podle odborníků krok správným směrem s pozitivním dopadem na ekonomiku. Jejím smyslem není jen změnit rozpočítání nákladů mezi...

2. června 2026

Beaufort dobyt, ale Hizballáh nezastavuje. Co přinese izraelský postup v Libanonu

Premium
Izrael znovu drží Beaufort. O pevnost z 12. století se vedou boje i ve století...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Izraelská armáda obsadila strategickou pevnost Beaufort v jižním Libanonu, což vláda označuje za důležitý úspěch v boji proti hnutí Hizballáh. Jenže zatímco politici mluví o pokroku ve válce, mnozí...

2. června 2026

Pražské železniční tunely za miliardy se odsouvají, rychlovlaků bude méně

Takto by jednou mohly uhánět rychlovlaky Polabím. Tamní starostové obcí jsou...

Ambiciózní plán na výstavbu tunelů pro pražskou příměstskou dopravu narazil na potřebu šetřit. Modernizace takzvaného železničního uzlu Praha z 185 miliard korun se začíná postupně upozaďovat s tím,...

2. června 2026

Konec papírování a běhání pro žádanky se blíží. Lékaře i pacienty čeká digitální éra

Premium
Už bez papírů. Lékaři by měli všechny důležité dokumenty psát na počítači a...

Když se Češka Tereza Ryan chtěla z návštěvy rodiny vrátit do současného domova v USA, odmítli ji kvůli pokročilému těhotenství pustit do letadla. „Chtěli vidět papírový těhotenský průkaz. Jenže tam,...

2. června 2026

Prodej nově vytvořené části ČEZ může vynést 200 miliard, odhadují analytici

ilustrační snímek

Prodej menšinového podílu v nově vzniklé dceřiné firmě skupiny ČEZ by se mohl pohybovat okolo 200 miliard korun. Peníze by bylo možné využít i na vyplacení minoritních akcionářů mateřské společnosti....

1. června 2026  22:31

Rusko poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázalo vývoz leteckého paliva

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm....

Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu, vyplývá z pondělního komuniké. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na...

1. června 2026  10:24,  aktualizováno  21:45

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:33

ČEZ vyplatí akcionářům 23 miliard. Vyčlení nevýrobní části, chystá se na zestátnění

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za jednu akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun, stát jako většinový akcionář...

1. června 2026,  aktualizováno  20:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Praha sobě, lidovci a Zelení jdou do voleb v Praze společně. Lídrem je Scheinherr

Lidovci, Praha sobě a Zelení zahájili společnou kampaň do říjnových komunálních...

Praha sobě, KDU-ČSL a Zelení v pondělí společně zahájili kampaň do říjnových komunálních voleb v Praze. Lídrem kandidátky a kandidátem na primátora bude bývalý náměstek pražského primátora a šéf...

1. června 2026  20:37

Českem prošla o víkendu dvě tornáda, potvrdili meteorologové

Meteorologové potvrdili dvě slabší tornáda na jihu Čech po nedělních bouřkách,...

Po čtvrtečních bouřkách Česko zasáhla dvě slabší tornáda na jihu Čech, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Jedno se objevilo v okolí Netolic, druhé u Záluží nedaleko Týna...

1. června 2026  20:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.