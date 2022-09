Zvýší se příspěvek na mobilitu, záchranáři budou moci jít do důchodu dřív

Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD vetovali, aby mohla Sněmovna oba návrhy schválit již ve čtvrtek na mimořádné schůzi Sněmovny, protože se chtějí pokusit prosadit vlastní pozměňovací návrhy.

Lidovci prosadili do vládního návrhu novely zákona o státní sociální podpoře také to, že nárok na pohřebné ve výši 5 tisíc korun mají mít nově rodiče mrtvě narozeného dítěte od dvanáctého týdne těhotenství bez ohledu na hmotnost mrtvě narozeného dítěte. „Týká se to asi 500 rodin ročně,“ řekla poslankyně za KDU-ČSL Marie Jílková.

Podle důchodové novely, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, by zdravotničtí záchranáři mohli odcházet do předčasného důchodu bez sankce až o pět let dříve.

„Zhruba po odpracování dvaceti let, je to přesně ekvivalent 4 440 odpracovaných sněm, bude mít nárok zdravotnický záchranář odejít do důchodu dříve. V tom případě těch dvaceti let bude moci ten důchod být dříve o třicet kalendářních měsíců,“ vysvětluje Jurečka. Když bude záchranář pracovat déle, bude se mu možnost dřívějšího důchodu prodlužovat. Za každých dalších 74 odpracovaných směn o jeden měsíc. Případně až do maximální teoretické lhůty pěti let.

Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z 21,5 na 26,5 procenta.