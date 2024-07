Příspěvek na zdravotní pojištění vzroste. Stát to vyjde na 155 miliard

Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného by měl stát podle návrhu ministerstva financí příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2 127 korun, letos je to 2 085 korun. Celková platba ze státního rozpočtu bude v tom případě činit 155 miliard korun, uvádí úřad v návrhu nařízení, které musí vláda projednat do konce září.