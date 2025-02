Koalice chce hlasovat o vyšších poplatcích pro Českou televizi i rozhlas

Politici ANO a SPD tak stále mohou plán vlády zhatit – a šéfové obou hnutí Andrej Babiš a Tomio Okamura, kteří mohou jako řečníci s přednostním právem mluvit neomezeně dlouho, vícekrát ukázali, že jim dlouho stát u řečnického pultu nevadí.

Vládní návrh počítá se zvýšením poplatku České televizi ze 135 korun na 150 za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně.

Podle návrhu koalice mají poplatky ČT a Českému rozhlasu posílat i ty domácnosti, které sice nemají televizní přijímač nebo rádio, ale mají počítač, tablet nebo chytrý mobilní telefon, a mohou tak veřejnoprávní média sledovat. Jedna domácnost by přitom dál platila jen jeden poplatek bez ohledu na to, kolik televizí, počítačů nebo chytrých telefonů má.

Babiš volá po redukci počtu kanálů ČT

Ve středu Babiš ve Sněmovně mluvil o tom, že nemá smysl se bavit se o zvyšování poplatků pro ČT bez úspor.

„Kde je možné ušetřit? Redukce počtu kanálů a stanic. Česká televize i Český rozhlas by se měly zaměřit na informování, ne na zábavu. Sloučení České televize a Českého rozhlasu. Zbytečné duplicity ve zpravodajství, administrativě, produkci. Tak by se mohly ušetřit nemalé peníze,“ řekl Babiš. „Zahraniční korespondenti. Česká televize a Český rozhlas mají vlastní zpravodaje po celém světě. Je to absolutně zbytečný luxus. Externí produkce. Na obě instituce je navázaná stále tatáž kulturní fronta, která si zvykla na bezstarostný přísun peněz na úkor daňových poplatníků,“ prohlásil předseda ANO. Babiš také mluví o sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce.

„Než se vůbec začne uvažovat o zvýšení poplatků, měla by se vyjasnit tato zásadní otázka: hospodaří Česká televize a Český rozhlas efektivně? Bez jasné odpovědi na tuto otázku je jakékoliv navyšování financování naprosto nepřijatelné,“ řekl šéf opozičního hnutí ANO.

„Již několik měsíců tady ve Sněmovně brání SPD vládnímu návrhu na zvýšení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, jelikož se jedná o další plošnou daň, kterou chce Fialova vláda bezdůvodně lidem zdražit životy,“ prohlásil lídr SPD Tomio Okamura. „K čemu je nám Česká televize? Ptám se za několik milionů lidí, kteří Českou televizi nesledují, ale mají ji platit. Ptám se za nás, které Česká televize pomlouvá a kterým cenzuruje informace. K čemu je nám propagandistické médium?“ řekl lídr SPD.

Změny v rozhlasovém a televizním poplatku mají přispět podle vlády ke stabilizaci veřejnoprávní televize a rozhlasu a mají zajistit dlouhodobou udržitelnost činnosti těchto médií.

Měsíčně o 25 korun víc je únosné, říká Baxa

Ministr kultury Martin Baxa z ODS argumentuje, že když návrh na zvýšení koncesionářských poplatků projde, bude 3,3 milionu domácností platit za poplatky pro obě veřejnoprávní média dohromady o 25 korun měsíčně více, což považuje za únosné.

Novela předložená vládou obsahuje i pravidla pravidelné valorizace poplatků. Úhrady podnikatelů a právnických osob mění tak, že by výše poplatku už v jejich případě nezávisela na počtu přijímačů, ale na počtu zaměstnanců. Návrh předpokládá, že poplatky odvádět nebudou společnosti s nejvýše 24 zaměstnanci.

Právnické osoby a podnikatelé s 25 až 49 zaměstnanci mají hradit pětinásobek televizního a rozhlasového poplatku, s 50 až 99 zaměstnanci desetinásobek, se 100 až 199 zaměstnanci dvacetinásobek, s 200 až 249 zaměstnanci třicetinásobek, s 250 až 499 zaměstnanci sedmdesátinásobek a s více než 500 zaměstnanci stonásobek poplatku.

„Vzali jsme si za svůj německý model. Zároveň jsme chtěli ulevit těm nejmenším podnikatelům,“ řekl iDNES.cz šéf poslaneckého klubu vládní TOP 09 Jan Jakob.

Předpokládá, že po schválení vládního návrhu ve Sněmovně, v Senátu a po podpisu prezidenta Petra Pavla by vyšší poplatky měly začít platit od 1. dubna, nebo od 1. května.