Vláda rozhodne o zvýšení základních platů učitelů od ledna o sedm procent

  5:36
O navýšení základních platů učitelů od ledna příštího roku o sedm procent rozhodne ve středu končící vláda Petra Fialy. Na růstu tarifních platů pedagogických pracovníků se zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dohodli už v září, ještě před volbami.

Premiér Petr Fiala a ministr školství Mikuláš Bek (31. ledna 2024) | foto:  Petr Topič, MAFRA

O dva tisíce korun více by měli od ledna dostat školští pracovníci do sedmé platové třídy. Nařízení vypracované ministerstvem práce a sociálních věcí počítá i se zvýšením tarifů asistentů pedagogů a některých lektorů právě o tuto částku.

Ministryně obrany Jana Černochová předloží vládě informaci o zakázce na dodávku 24 lehkých obrněných vozidel Iveco. Armáda používá obrněnce Iveco od roku 2008, má jich okolo dvou set.

Šéf ANO Andrej Babiš, kterého prezident Petr Pavel v pondělí pověřil jednáním o sestavení vlády, na Hradě zopakoval výzvu vládě, aby poslala do Sněmovny návrh rozpočtu na příští rok s tím, že vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů podpoří v prvním čtení jeho základní čísla – výši příjmů, výdajů a schodek 286 miliard korun, aby mohl být rozpočet schválen ještě do konce roku a země se vyhnula rozpočtovému provizoriu.

Vláda má na programu i novelu o finančních službách uzavíraných na dálku, která reaguje na novou evropskou směrnici. Ta zavádí nový institut, tlačítko pro odstoupení od smlouvy, který se uplatní na všechny spotřebitelské smlouvy sjednané v on-line prostředí.

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje z 1000 na 1500 korun zvýšit náklady za drobné opravy v bytech, které hradí sám nájemník. Celkové výdaje nájemce na drobné opravy by pak nesměly v kalendářním roce překročit 150 korun za metr čtvereční pronajímané plochy.

28. října 2025  16:55,  aktualizováno  29. 10. 6:17

ANO, SPD a Motoristé projednají koaliční smlouvu a funkce ve Sněmovně

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, projednají koaliční smlouvu i rozdělení pozic ve Sněmovně. Diskutovat mají také programové prohlášení budoucí vlády Andreje...

29. října 2025  5:54

Města motivují řidiče, aby přesedli na MHD. Brno se k tomu nechystá

Spárovat platbu za parkování na odstavných plochách na okraji města s lístkem na MHD a jako bonus přidat slevu. Tímto slibem se brněnští politici oháněli tak dlouho, až je nakonec předběhly nedaleké...

29. října 2025  5:49

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

29. října 2025

Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Zbourané levé křídlo Bílého domu je najednou vydávané málem za posvátné místo Ameriky, i když jen mělo zakrýt protiletecký kryt. A zřejmě nevadí, že se státní večeře konaly ve stanu a hosté museli...

29. října 2025

Maminko, zastřelí mě... Vyznamenaná Anna Malinová byla poslední láskou Gabčíka

Premium

Anna Malinová byla poslední láskou parašutisty Josefa Gabčíka, který zaútočil na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A zaplatila za to životem. 28. října 2025 obdržela od...

29. října 2025

Elektrotechnici nad zlato. Na trhu jich je málo, firmy se o ně přetahují

Premium

Zní to jako zaměstnání z budoucnosti. Státní společnost ČEPS, která má na starost tuzemskou přenosovou soustavu, hledá „architekta dispečerských řídicích systémů“. A zaměstnance na podobné pozice...

29. října 2025

Ceny hypoték jsou teď docela normální, říká šéf Partners Banky Marek Ditz

Nedostupnost vlastního bydlení se stává „evergreenem“. „Na vině ale rozhodně nejsou hypotéky, ty jsou teď naopak na normálních hodnotách. Problém je jinde,“ komentuje aktuální situaci na realitním...

29. října 2025

Ožívá myšlenka na eurodaň ze sladkostí. Výrobci jsou proti

Sladká, tučná a slaná jídla by se mohla zdanit v celé EU, nápadu je otevřený maďarský eurokomisař pro zdraví a také pohodu zvířat Oliver Várhelyi. Podobně jako u danění tabákových výrobků, i zde je...

29. října 2025

Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa udeřila na Jamajku

Severním Karibikem se řítí hurikán nejsilnější páté kategorie. V úterý večer vpadla Melissa na Jamajku. Už teď si vyžádala sedm lidských životů. V Dominikánské republice je podle údajů z...

28. října 2025  7:59,  aktualizováno  22:48

Ocenění pro Pojara a Řehku mohou vyvolat kontroverze, míní politologové

Prezident Petr Pavel byl během svého projevu 28. října při příležitosti oslav založení Československa podle politologů varovný a naznačoval své politické preference. Oproti předchozím projevům byl...

28. října 2025  22:35

