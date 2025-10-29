O dva tisíce korun více by měli od ledna dostat školští pracovníci do sedmé platové třídy. Nařízení vypracované ministerstvem práce a sociálních věcí počítá i se zvýšením tarifů asistentů pedagogů a některých lektorů právě o tuto částku.
Ministryně obrany Jana Černochová předloží vládě informaci o zakázce na dodávku 24 lehkých obrněných vozidel Iveco. Armáda používá obrněnce Iveco od roku 2008, má jich okolo dvou set.
Šéf ANO Andrej Babiš, kterého prezident Petr Pavel v pondělí pověřil jednáním o sestavení vlády, na Hradě zopakoval výzvu vládě, aby poslala do Sněmovny návrh rozpočtu na příští rok s tím, že vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů podpoří v prvním čtení jeho základní čísla – výši příjmů, výdajů a schodek 286 miliard korun, aby mohl být rozpočet schválen ještě do konce roku a země se vyhnula rozpočtovému provizoriu.
Vláda má na programu i novelu o finančních službách uzavíraných na dálku, která reaguje na novou evropskou směrnici. Ta zavádí nový institut, tlačítko pro odstoupení od smlouvy, který se uplatní na všechny spotřebitelské smlouvy sjednané v on-line prostředí.
Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje z 1000 na 1500 korun zvýšit náklady za drobné opravy v bytech, které hradí sám nájemník. Celkové výdaje nájemce na drobné opravy by pak nesměly v kalendářním roce překročit 150 korun za metr čtvereční pronajímané plochy.