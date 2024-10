Vláda rozhoduje o zvýšení platů politiků, soudců i penězích pro první dámu

„Mně připadá logické, pokud je nějaký růst platů ve veřejné správě, respektive v soukromém sektoru, tak se odrazit od toho. Já si myslím, že politici by si vůbec sami platy stanovovat neměli. Mělo by to být dáno zákonem a automatem. Mě mrzí, že to je neustále předmětem nějakých debat, já vůbec nechci, abychom si sami stanovovali platy,“ řekl ministr životního prostředí a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík.

„Já za sebe osobně já bych vůbec se platy nezabýval. Rozumím tomu, že tu nějaké rozhodnutí Ústavního soudu, ke kterému se nějak musíme postavit. Budeme hledat kompromis, jestli se shodneme na návrhu pana ministra Jurečky. Asi za mě v pořádku, ale jak říkám – osobně bych tam to navýšení vůbec neviděl,“ řekl nový minisrr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Problém přichází podle ministra školství za STAN Mikuláše Beka vždy při skokovém nárůstu po rozmražení platů po letech po zásahu do automatického nastavení. Ministr dopravy Martin Kupka za ODS připomenul návrh opozičního hnutí ANO na další zmrazení platů. Pokaždé jde o krok, který s sebou nese dramatický skok při rozmražování s veškerým pnutím v celé společnosti, upozornil Kupka.

Opoziční ANO navrhuje zmrazit platy politiků na příštích pět let, SPD je chce zmrazit do konce volebního období.

Odbory v pondělí vyzvaly vládu, aby si při rozhodování o zvýšení platů politiků nezvyšovala platy ústavních činitelů o více než 1400 korun měsíčně. Argumentují, že právě o tolik se mají zvýšit platy u drtivé většiny zaměstnanců státní a veřejné sféry.

Platy poslanců, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších funkcionářů se vypočítávají s pomocí koeficientu a průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců za předloňský rok.

V minulých letech byly zmrazeny. Soudci se obrátili na Ústavní soud, který konstatoval, že snížení jejich platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku. Koeficient pro výpočet platu pro ně od příštího roku zrušil.

Kolik dostane nově první dáma?

Součástí Jurečkova návrhu je i to, že manželka prezidenta Eva Pavlová by měla dostávat část peněz, které dostává jako nezdanitelnou paušální náhradu hlava státu Petr Pavel.

„Vrátíme se k tomu původnímu návrhu, který jsem komunikoval s panem kancléřem. To znamená, že se umožní z náhrad prezidenta republiky čerpat část i pro manžela, manželku, partnera, partnerku,“ řekl iDNES.cz šéf lidovců Jurečka.