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Poslanci zvýší platby zdravotním pojišťovnám za děti, studenty či důchodce

Josef Kopecký
  5:00

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce, tedy za děti, studenty, matky na mateřské dovolené, důchodce nebo nezaměstnané, mají v pátek schvalovat poslanci. „Cílem návrhu je obnovení finanční stability systému veřejného zdravotního pojištění,“ řekl již dříve ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

Platby do zdravotnictví mají meziročně vzrůst o 13 miliard korun, ačkoli vláda původně navrhovala zvýšení o 21 miliard korun.

Změnu navrhl ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný.

„Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 17 540 Kč na kalendářní měsíc,“ uvádí Šťastného návrh. Vláda původně předpokládala, že základ bude činit 18 362 korun.

Za důchodce, děti či studenty přidá koalice zdravotním pojišťovnám 13 miliard

Sněmovna má částku koaličním pozměňovacím návrhem snížit s ohledem na očekávaný vyšší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění i nárůst počtu pečujících osob, které rovněž patří mezi státní pojištěnce.

Návrh dočasně ruší automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, která byla zavedena od roku 2024. Valorizace podle inflace a poloviny růstu reálné mzdy se má podle novely znovu uplatňovat od roku 2029. V roce 2028 by státní platba zůstala na stejné úrovni jako v příštím roce.

Poslanci by měli v pátek také dokončit projednávání předlohy o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a transparentnější online prostředí. Vychází z evropského nařízení DSA o digitálních službách. Upravuje pravidla pro online tržiště a sociální sítě a má také zvýšit ochranu dětí.

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