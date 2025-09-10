Vláda zvýší platby zdravotním pojištěncům za důchodce, děti či studenty

Státních pojištěnců je zhruba šest milionů. Platby za ně tvoří asi třetinu celkových příjmů veřejných zdravotních pojišťoven. Pojistné zaměstnanců se odvíjí od výše jejich platů.
Vláda má na programu i nastavení systému pro rozdělování peněz mezi obcemi a kraji na placení nepedagogů ve školách. Systém pro rozdělování peněz by měl podle ministerstva školství zohledňovat náročnost provozu jednotlivých typů škol a školských zařízení.
Poslanci posoudí návrhy vrácené Senátem. Budou se opět přetahovat o mikrofon?
Víc peněz by měli zřizovatelé dostat například za děti v mateřské škole, za děti v dětském domově či za žáky v základní škole, kterou zřizuje svazek obcí. Nařízení navazuje na novelu školského zákona, která od roku 2026 převádí placení například kuchařek a školníků na obce a kraje.
Vláda se znovu bude zabývat materiálem k možnému vstupu do řízení u Ústavního soudu, které se týká návrhu na zrušení oddělených zápisů ukrajinských dětí do základních škol.
Zasedání kabinetu bude předcházet jednání výboru pro Evropskou unii, který se bude zabývat pozicí k návrhu na sledování on-line komunikace. Před týdnem se vláda shodla, že k návrhu by měla zaujmout negativní stanovisko.