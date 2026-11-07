Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zvýšení mýtného zdraží zejména stavby. Vláda se střílí do vlastní nohy, říká expert

Tomáš Lánský
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Vlček FrantišekMAFRA

Česko má podle ministerstva dopravy přestat být kamionovým rájem a levnou objízdnou trasou pro zbytek Evropy. Od července 2027 se proto má skokově zdražit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Příslušný návrh novely už ministerstvo odeslalo do připomínkového řízení.

Zatímco ministr dopravy Ivan Bednárik si od něj slibuje srovnání cen mýta se sousedy a čtyři miliardy korun ročně do státní pokladny navíc, oborové organizace i velcí hráči na trhu bijí na poplach. Opatření prý citelně prodraží tuzemské stavebnictví a developerské projekty.

U obrovského množství malých potravin se dražší kilometry v ceně jedné položky ztratí, u těžkých a levných stavebnin tvoří doprava podstatnou složku ceny, a proto se každá koruna navíc projeví v konečném účtu za stavbu.

Výrazně vyšší růst mýta se chystá pro silnice I. třídy, což je vnitrostátní síť. Zahraniční tranzit jezdí po dálnicích. Zdražením jedniček tedy stát uvaluje nepřímou daň na domácí trh.

Josef Chuchlíkdopravce

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

V letadle na Floridě zemřel podnikatel s celou rodinou, kopilotce bylo dvacet

Rodina Robinsonových

Mezi devíti oběťmi nedělní havárie soukromého letounu Learjet 60 na Floridě byli podnikatel Adam Robinson, jeho manželka Helen Sharpová a jejich dvě malé děti s chůvou. O život přišli také další dva...

„Aby Baťův odkaz nebyl jen vzpomínkou.“ Z učně je dnes šéfem půlmiliardové firmy

Premium
Robert Kunorza, šéf a spoluzakladatel společnosti BENNON

K obuvnictví se dostal náhodou. Dnes jeho boty míří do více než dvaceti zemí světa. Robert Kunorza začínal ve zlínském Svitu, vlastní značku BENNON rozjížděl uprostřed krize. Dnes má firma...

7. listopadu 2026

Bílá špína, fašisti, nenávidíme vás! Gangy potomků imigrantů likvidují iluze o míru

Premium
Milán zasáhly nepokoje, které se do Itálie přelily z Francie. Původním impulsem...

Černé mikiny a tepláky, maskované tváře. Pro mnohé ve Francii jde o ranaře, údernou pěst chudých a „nespravedlivě“ odstavených na okraj společnosti, kteří si tu a tam v obchodě s rozbitou výlohou při...

7. listopadu 2026

Zvýšení mýtného zdraží zejména stavby. Vláda se střílí do vlastní nohy, říká expert

Premium
ilustrační snímek

Česko má podle ministerstva dopravy přestat být kamionovým rájem a levnou objízdnou trasou pro zbytek Evropy. Od července 2027 se proto má skokově zdražit mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny....

7. listopadu 2026

Šéfka Bílého domu končí. Nahradí ji strůjce Trumpovy protiimigrační politiky

Susie Wilesová je ředitelkou kanceláře Bílého domu.

Ve funkci personální šéfky Bílého domu končí Susie Wilesová. V pondělí ji nahradí její dosavadní zástupce Stephen Miller. Na své sociální síti Truth Social to dnes oznámil americký prezident Donald...

6. listopadu 2026  21:37,  aktualizováno  22:48

Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.

Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard...

6. listopadu 2026  20:41

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

6. listopadu 2026  20:37

Těžba ropy v zemích OPEC roste. Přiblížila se úrovni z doby před válkou s Íránem

Logo OPEC na budově ústředí kartelu ve Vídni

Těžba ropy v členských státech Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v říjnu přiblížila úrovni z doby před začátkem války s Íránem, a to zejména díky oživení produkce v Saúdské Arábii....

6. listopadu 2026  20:15

Vysmekla se záchranářům a utekla. Policie pátrá po ženě se sebevražednými sklony

ilustrační snímek

Středočeská policie pátrá po šestatřicetileté Ludmile Jaňourové se sebevražednými sklony, která v pátek odpoledne utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Může mít u sebe nůž, lidé by se ji...

6. listopadu 2026  20:13

Utekli z Krymu a otevřeli si pekárnu v Praze. Češi jsou vděční zákazníci, říkají

Premium
Pekařství a bistro Pánev v pražských Nuslích nabízí krymskotatarskou,...

Za Stalina je deportovali do Střední Asie, po anexi Krymu mnozí odešli sami. Krymské Tatary dnes najdete i v Praze, byť jejich komunita je velmi malá. Všeho všudy deset rodin. Manžele Sirazidinovovy...

6. listopadu 2026

Japonští vědci vyvinuli nohy s 3D tištěnými svaly. Robotům zajistí přirozený pohyb

Experiment s robotickýma nohama s 3D tištěnými svaly, které mají humanoidním...

Japonští vědci z Tokijské univerzity představili robotické nohy z 3D tiskárny. Tištěné svaly, šlachy a vazy umožňují robotům přirozenější pohyb bez dosavadní strnulosti.

6. listopadu 2026  19:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické...

Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...

5. listopadu 2026  20:08,  aktualizováno  6. 11. 19:10

Podvody, padělání a stamilionová škoda. „Králové“ odmítačů Německa čelí žalobě

V západoněmeckém Düsseldorfu v pátek začal proces se čtveřicí mužů, kteří vedli...

V západoněmeckém Düsseldorfu v pátek začal proces se čtveřicí mužů, kteří vedli zakázaný spolek Království Německo (Königreich Deutschland), což bylo jedno z největších sdružení takzvaných říšských...

6. listopadu 2026  18:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.