Zatímco ministr dopravy Ivan Bednárik si od něj slibuje srovnání cen mýta se sousedy a čtyři miliardy korun ročně do státní pokladny navíc, oborové organizace i velcí hráči na trhu bijí na poplach. Opatření prý citelně prodraží tuzemské stavebnictví a developerské projekty.
U obrovského množství malých potravin se dražší kilometry v ceně jedné položky ztratí, u těžkých a levných stavebnin tvoří doprava podstatnou složku ceny, a proto se každá koruna navíc projeví v konečném účtu za stavbu.
Výrazně vyšší růst mýta se chystá pro silnice I. třídy, což je vnitrostátní síť. Zahraniční tranzit jezdí po dálnicích. Zdražením jedniček tedy stát uvaluje nepřímou daň na domácí trh.