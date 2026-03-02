Zavedeme bezpečnostní opatření, řekl Babiš. Posílit má bezpečnost v ulicích

,
  5:35aktualizováno  11:00
Česko podle premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše kvůli situaci na Blízkém východě přijme bezpečnostní opatření. „Určitě zavedeme bezpečnostní opatření,“ řekl už brzy ráno Babiš při příchodu na jednání Bezpečnostní rady státu. Záležet podle něj bude na doporučení tajných služeb a policie.

O podrobnostech nechtěl hovořit ani po jednání Bezpečnostní rady. Zmínil jen posílení bezpečnosti v ulicích a větší množství policejních hlídek.

„Nejsou žádné informace od služeb i ze sítí, že by něco hrozilo. Ale určitě posílíme tu bezpečnost v našich ulicích,“ uvedl předseda vlády.

Útok USA a Izraele proti Íránu a následná odveta íránského režimu, která uvěznila tisíce Čechů v zemích na Blízkém východě, ale podle něj určitě ovlivní jednání vlády. „Neřeším nic jiného,“ řekl Babiš.

Na otázky k programu jednání vlády řekl, že její program ještě nečetl.

Posílena byla ostraha židovských a amerických objektů

Ministr zahraničí Petr Macinka v neděli v Otázkách Václava Moravce řekl, že v Česku byla posílena ostraha některých objektů. „Naše služby a policie jsou v pohotovosti. Týká se to různých židovských a amerických objektů,“ poznamenal. Buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou totiž podle ministra probouzet.

Vláda má jednat o nové úpravě trestů za neplnění vyživovací povinnosti

Vláda má také projednat úpravu trestů za neplacení výživného, kterou navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci koalice ANO, SPD a Motoristů Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.

„Předkladatel považuje tuto liberalizaci na nevhodnou, neboť může mít negativní dopady právě na nezletilé děti,“ píše se v důvodové zprávě k předloze, kterou podepsali i předsedové klubů ANO Taťána Malá, SPD Radim Fiala a Motoristů Boris Šťastný. Trestnost neplacení alimentů by ale podle jejich návrhu neměla být tak široká, jak platilo do konce loňska.

Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a vystaví tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku. Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení.

K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.

Vláda má na programu i zrušení nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, Budějovického Budvaru a Správy železnic.

