DOKUMENT: Přečtěte si chat přistiženého devianta s třináctiletou dívkou

Exkluzivní reportáž reportérů MF DNES o sexuálních predátorech lovící dospívající dívky na internetu čtete zde.

Přepis chatu:

zralychlapak: Ahoj, Ani, pokecáš s osamoceným, starším samcem?:)



zralychlapak: Tedy, jestli Tě přitahují starší samci? Mně je 48/190/100/18/5, kolik je tobě?

Annicka2006: Ahoj, mě je teprve 13

zralychlapak: Wooow, takové mládě a můj věk se ti líbí?:)

Annicka2006: nevim :)

zralychlapak: jen pro tebe, to je heslo na mé fotky

zralychlapak: popiš se mi Anni, pro představu, jak vypadáš nebo mi ukážeš i nějakou fotku?:)

Annicka2006: štíhlá 160, 45 kg, hnědý oči, hnědý vlasy, otrchu obarvený růžovým melírem, to mi rodiče dovolili

Annicka2006: jaký heslo?

zralychlapak: no teeeda, to je moc hezký popis

zralychlapak: to je heslo

zralychlapak: líbí se mi, když má holka barevný melír

zralychlapak: a hnědé vlasy i oči, to je to nejkrásnější:)

zralychlapak: viděla jsi moje fotky?

zralychlapak: funguje ti heslo?

Annicka2006: viděla

zralychlapak: a líbí se ti nějaká fotka?:)

zralychlapak: dovedeš si představit, že bychom se sešli?:)

Annicka2006: ja nevim, jak sešli?

zralychlapak: třeba šli spolu do cukrárny nebo někam na něco dobrého:)

Annicka2006: a odkud jsi?

zralychlapak: ze severních Čech a ty?

Annicka2006: Praha

Annicka2006: a co děláš, jako myslím práce?

zralychlapak: jezdím do Prahy, docela často

zralychlapak: zítra zrovna jedu přes Prahu

zralychlapak: můžeš mi poslat foto s tím melírem? jsem zvědavý.

zralychlapak: zítra jdeš do školy nebo máte volno?

zralychlapak: láká tě, že bychom se vídali?:)

Annicka2006: jdu do školy, nechceme se mi ale musim. jak myslíš vídali?

zralychlapak: to je škoda, mohla jsi přijet na K*****, budu tam dlouho čekat:)

zralychlapak: tak občas spolu někam zajít, třeba i do kina...láká tě se třeba i mazlit?:)

Annicka2006: poslala jsem ti fotku

zralychlapak: woooow, ty jsi nádherná, Anniiii

zralychlapak: máš úžasné vlasy!

zralychlapak: ty tvoje kukadla, přitahuješ mne

zralychlapak: přiznám se, že mne i pěkně vzrušuješ, na fotce vypadáš starší:)

Annicka2006: to jsem se fotila sama doma jen tak v mikině :) nic moc

Annicka2006: říkají, že vypadám starší :)

zralychlapak: jsi hezoulinká

zralychlapak: neva, že jsem z tebe vzrušený

zralychlapak: a fotila jsi ještě nějakou hezkou fotku?:)

Annicka2006: mám jich hodně, ale jsou takový podobný :)

zralychlapak: pošli ještě, Anni

zralychlapak: láká tě se i spolu mazlit, na každé schůzce?:)

zralychlapak: máš tak úžasně husté vlasy, láká mne ti je hladit:)

Annicka2006: :)

zralychlapak: pohladíš mne taky a políbíš?:)

Annicka2006: to já nevim, to se neví :)

zralychlapak: a na fotkách se ti líbím:)

Annicka2006: možná

zralychlapak: hmmm, mám s tebou teď úplně tuhé p**o, jako na fotce:)

zralychlapak: sáhla by jsi mi na něj?:)

Annicka2006: to se neříká

zralychlapak: jsem hrozně nadržený, promiň:)

zralychlapak: mně můřeš číkat všechno:)

zralychlapak: jsi se mnou vzrušená?:)

zralychlapak: máš foto i bez mikiny?:)

zralychlapak: hraješ si už taky někdy s k****čkou?:)

Annicka2006: mám bez mikiny

zralychlapak: pošli prosím:)

zralychlapak: pojď ke mně do Oázy, ať se nám píše rychleji:)

zralychlapak: woooow, Anni, máš tak nádherné tělíčko!!!:)

zralychlapak: budu ti ho moct takhle svléknout, až budeme spolu?:)

Annicka2006: to já nevím :)

zralychlapak: mazlit se oba nahatí:)

Annicka2006: to bysi chtěl?

zralychlapak: ano, moc se mi líbíš a rád se s tebou budu scházet, chceš taky?.)

zralychlapak: poslal jsem ti krátké video:)

Annicka2006: nevím, myslíš po škole?

zralychlapak: ano i po škole nebo kdykoliv to půjde:)

zralychlapak: když budu v Praze busem, tak za mnou můžeš přijít i do busu:)

zralychlapak: jde ti pustit video?:)

Annicka2006: jo viděla jsem to

zralychlapak: máš ještě nějakou krásnou fotku, kde ti jsou vidět kozinky?:)

zralychlapak: a líbí se ti to video?.)

Annicka2006: to video je divný :)

zralychlapak: tak naživo to je lepší:)

zralychlapak: rád bych takhle s tebou stříkal a třeba na tebe:)

zralychlapak: a co zítra místo školy, jet za mnou na ten K****, cestu ti pak zaplatím, chceš přijet?:)

Annicka2006: musím do školy, tak jindy

zralychlapak: a co neděle?:)

zralychlapak: pošli mi ještě nějakou vzrušující fotku, Anni

zralychlapak: pustí tě v neděli vaši, někam ven?:)

Annicka2006: teď v neděli?

Annicka2006: jo, já normálně chodim ke kámošce

zralychlapak: ano, teď v neděli, mám volno:)

zralychlapak: a jak dlouho můžeš být u kámošky?:)

zralychlapak: máš foto, kde ukazuješ kozinky?:)

Annicka2006: klidně do večera, domů chodím kolem osmý až

zralychlapak: takže se mnou můžeš být i celý den?:)

zralychlapak: chceš se mnou být?.)

Annicka2006: jen od oběda, třena od dvou do osmi

zralychlapak: woooow, to bude super:)

zralychlapak: půjdeme někam nebo zalezeme někam na pokoj a budeme celou dobu spolu nahatí?:)

Annicka2006: já bych šla do cukrárny :)

zralychlapak: rád s tebou půjdu do cukrárny a kde se sejdeme?:)

zralychlapak: máš ještě jednu fotku bez mikiny?:)

Annicka2006: Jsem ze Smíchova, tak na Andělu u metra?

zralychlapak: půjdeme třeba do Světozoru?:)

zralychlapak: Klidně a u kterého metra, je tam víc výstupů?:)

Annicka2006: výstup Na Knížecím

zralychlapak: to je u autobusáku:)

Annicka2006: ano

zralychlapak: můžeme jít i do kina, jestli máš ráda:)

zralychlapak: dívám se na tu tvoji nahatou fotku a hraji si s p***m:)

Annicka2006: do cukrárny a do kina, to by bylo super

zralychlapak: co si vezmeš hezkého na sebe?:)

Annicka2006: už musím jít spát a jak si dáme vědět?

zralychlapak: vyměníme si telefony?

zralychlapak: pošli ještě jednu fotku:)

zralychlapak: nebo můžeme i po skypu a nebo messengeru

Annicka2006: a jaký máš číslo?

zralychlapak: 602****** a ty?

Annicka2006: musím, táta už na mě řve, zítra tě prozvoním, ok?

zralychlapak: o.k:)

zralychlapak: tak dobrouuuu:)