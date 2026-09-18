Zvrátí Cimický pětiletý trest? Soud znovu řeší známého psychiatra

Případ známého lékaře a spisovatele soudy řeší už řadu měsíců. Letos na jaře rozhodoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák v kauze podruhé. Zcela první odsuzující verdikt z listopadu 2024 totiž městský soud loni na jaře zrušil a nařídil věc přepracovat kvůli vadám v odůvodnění.
V novém rozsudku z letošního 29. dubna soudce Novák sice uložil stejný trest – pět let nepodmíněně, desetiletý zákaz praxe a povinnost zaplatit zhruba šestimilionové odškodné –, ale zpřesnil odůvodnění i právní kvalifikaci.
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Psychiatr Cimický souzený za sexuální útoky stále léčí ženy. Podle komory může
Čtyři skutky překvalifikoval ze znásilnění na sexuální útok. Dalších pětatřicet případů zůstalo posouzeno jako vydírání. Popis činů navíc soudce upravil podle výpovědí napadených žen a detailně popsal následky, kterými trpěly.
„Výpovědi poškozených byly důkazy,“ řekl v dubnu soudce s tím, že ženy se vzájemně neznaly, a přesto shodně popsaly lékařovy postupy i místa činů. To, že se oběti fyzicky nebránily, vysvětlil soudce autoritou lékaře a psychologickým reflexem, takzvaným zamrznutím.
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29. dubna 2026
Trest na samé horní hranici sazby soud odůvodnil délkou páchání přesahující čtyři dekády a skutečností, že dvěma dívkám nebylo v době činů ani 18 let. „Během hlavního líčení neprojevil obžalovaný sebemenší sebereflexi. Trestní řízení na něj nemělo žádný vliv,“ dodal soudce.
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Kauza Cimický jde k odvolacímu soudu. Za sexuální útoky dostal pět let vězení
Osmasedmdesátiletý Jan Cimický k líčením dlouhodobě nechodí. Před soudem stál pouze na začátku roku 2024, kdy veškerá obvinění ze sexuálního nátlaku či znásilnění odmítl a své jednání označil za snahu léčit. Pokud jeho kroky pacientky vnímaly jinak, šlo podle něj nanejvýš o profesní selhání.
Jeho obhájce Miroslav Kučerka podal proti dubnovému rozsudku odvolání ihned na místě. Soud podle něj nevypořádal veškeré důkazy obhajoby a pouze zopakoval starou argumentaci. Zpochybňoval rovněž věrohodnost znaleckých posudků i jedné z klíčových svědkyň.
Jak navíc zjistil deník iDNES.cz, Cimický i přes opakovaná nepravomocná odsouzení dál vykonává lékařskou praxi. Smlouvu na poskytování psychiatrické péče s ním až do konce září 2026 uzavřel například Domov Laguna Psáry, který poskytuje pobytové a odlehčovací sociální služby dětem, mládeži i dospělým s mentálním postižením.
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Jan Cimický si léta pěstoval dokonalou image. Slavný psychiatr podal ruku zlu
Pokud Městský soud v Praze v pátek dubnový rozsudek potvrdí, stane se trest pravomocným a Cimický dále nebude moci ordinovat. Proti verdiktu by se sice ještě mohl bránit například u Nejvyššího soudu, do vězení by ale musel nastoupit bez ohledu na to. Stejně tak by nemohl vykonávat lékařskou praxi.