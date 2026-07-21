Pokračuji v práci, kterou dělám celý život. Pomohl jsem tisícům žen, odrodil mnoho dětí.
Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo
KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje
Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...
Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo
Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho...
Letní tábory zdražily, pro některé rodiče zůstaly nedostupné
Ceny dětských táborů letos opět vzrostly. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka komerční tábory ve srovnání s loňskem podražily přibližně o pět procent. Velká část rodičů však v...
Sedm premiérů za deset let. Burnham slibuje, že natočí Británii víc doleva
To tedy byl fofr. Ještě před měsícem nebyl Andy Burnham, někdejší starosta metropolitního Manchesteru, ani poslancem. Včera už zdravil příznivce před vchodem na londýnské adrese Downing Street 10,...
ODS nepůjde do voleb v Praze 1. Členové to zkusí jinde, sdělil kritizovaný Dvořák
Oblastní organizace ODS Praha 1 nepředloží kandidátní listinu pro podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby se na kandidátku nedostal bývalý městský radní a exstarosta...
Sedmý premiér za deset let. Británie musí získat zpět stabilitu, řekl Burnham
Velká Británie musí ukázat světu, že dokáže získat zpět stabilitu, prohlásil krátce po jmenování novým britským premiérem králem Karlem III. Andy Burnham. Dodal, že si dobře uvědomuje, že je sedmým...
Kreml dusí turbopatrioty. Zatkli největšího udavače, dojde i na Putinovu kmotřenku?
Benzin dochází po celém Rusku a stínová flotila v Azovském moři jde ke dnu, ale Kreml žádnou kritiku trpět nebude. Dokazuje to zatčení tří prominentních blogerů a publicistů, kteří si dovolili...
Magyar navrhl na prezidentku nejlepší šachistku všech dob Polgárovou. Odmítla ho
Maďarský premiér Péter Magyar požádal Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Uvedl, že se v pondělí s devětačtyřicetiletou...
Hradec Králové přišel o desítky milionů, podvodníkům peníze poslal zaměstnanec
Podvodníci připravili Správu nemovitostí Hradec Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim na účty v minulém týdnu poslal zaměstnanec, a to bez vědomí vedení správy, kolegů a města. Podlehl nátlaku...
El Mayo dodal do USA miliony kilogramů kokainu. Přiznal vinu a dostal doživotí
Bývalého šéfa a spoluzakladatele mexického drogového kartelu Sinaloa Ismaela Zambadu v pondělí odsoudil federální soud v New Yorku k doživotnímu trestu vězení. Drogový boss, přezdívaný El Mayo, se v...
Íránci zadrželi pracovníky francouzské ambasády v Teheránu. Paříž protestuje
Pracovníky francouzského velvyslanectví v Íránu podle francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota v neděli večer zastrašovaly íránské bezpečnostní složky. Barrot na síti X uvedl, že...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Babiš: Pokud se prokáže, že Turek pochybil, ve funkci skončí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal ve své funkci skončí, pokud se prokáže, že pochybil. „My jsme to projednali na koaliční vládě....
Projevili soudní aktivismus, říká vláda. Chce vyřadit Šámala z kompetenční žaloby
Ústavní soud podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO překročil své pravomoci při vydání předběžného opatření, že vláda musí zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře....