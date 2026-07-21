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Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo

Ivana Lesková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho dál stíhají na svobodě. Lépe jsou na tom jeho dva blízcí spolupracovníci – lékař a zdravotní sestra. Policisté je zadrželi společně s Rozbrojem a obvinili z účasti na stejné trestné činnosti. Později státní zástupce jejich stíhání zastavil.
Pokračuji v práci, kterou dělám celý život. Pomohl jsem tisícům žen, odrodil mnoho dětí.

Marek Rozbrojgynekolog

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Zvrat v kauze nelegálních potratů. Lékaře pustili z vazby, stíhání jeho kolegů padlo

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Gynekolog Marek Rozbroj, který byl od 19. února ve vazbě kvůli obvinění z nelegálního provádění potratů polským ženám, opět pracuje ve svých ordinacích v Ostravě, Havířově a Bílovci. Kriminalisté ho...

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