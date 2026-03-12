Zvířetníkové světlo se projeví jako neostrý bílý kužel světla táhnoucí se od obzoru do výšky až 60 stupňů, kde se nachází hvězdokupa Plejády v souhvězdí Býka. Pozoruhodný jev vzniká v důsledku odrážení slunečního svitu na částicích vesmírné hmoty, mezi nimiž také prach z Marsu.
Pro nezvyklý a neostrý kužel neměli vědci po dlouhá staletí jasné vysvětlení. O popis se na přelomu 60. a 70. let však zasloužil sir Brian May, který začal psát svou dizertační práci o zvířetníkovém světle během svých studií na Imperial College London. Jenže právě v té době se stala velmi populární skupina Queen, jíž byl členem, a tak studium přerušil.
Pro sledování zvířetníkového světla je potřeba jasná viditelnost a absence mlhy. Vědci ze Slezské univerzity proto doporučují najít vyvýšené místo mimo městskou zástavbu a místa se světelným smogem.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
„V České republice se dá úkaz sledovat například na Vysočině, Šumavě, v Novohradských horách, v Beskydech, Jeseníkách, na Manětínsku či v Orlických a Jizerských horách, na Slovensku pak z horských oblastí jako například Nízké Tatry, Veľká a Malá Fatra, ale i Muráňská planina nebo (především) z Parku tmavej oblohy Poloniny,“ vyjmenovávají vhodná místa astrofyzici z Fyzikálního ústavu v Opavě.
|
Britská zázračná zbraň roku 1941. Vyslali astrologa, aby napálil Ameriku
K vidění by měla být také velmi jasná planeta Venuše, která se má objevit ve směru zvířetníkového světla.