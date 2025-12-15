Zuzana Mrázová, dříve Schwarz Bařtipánová

Bývala starostka Bíliny se do poslaneckých lavic dostala teprve nedávno. Nyní je Zuzana Mrázová ministryní pro místní rozvoj na ANO. Ve volbách uspěla jako Schwarz Bařtipánová, 13. prosince 2025 se vdala a změnila jméno.
Zuzana Mrázová, dříve Schwarz Bařtipánová | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Zuzana Mrázová (ANO) se narodila 24. února 1978 v Duchcově na Teplicku. Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

PŘEHLEDNĚ: Babišův seznam ministrů. Kdo je kdo ve vznikající vládě

Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Mrázová je kandidátkou vznikající koalice na post ministryně pro místní rozvoj.

Politická kariéra

Ve Sněmovně zasedla po zvolení v říjnových volbách poprvé díky umístění na prvním místě ústecké kandidátky hnutí ANO. Je členkou výborů pro veřejnou dopravu a regionální rozvoj a pro evropské záležitosti.

ANO, SPD a Motoristé schválili kandidáty do vlády. Babiš předá seznam Pavlovi

Do listopadu 2025 zastávala post starostky města Bílina na Teplicku, funkce se vzdala v souvislosti s úspěchem ve sněmovních volbách. V čele města stála od roku 2018, už o čtyři roky dříve se stala jeho zastupitelkou jako nestranička za hnutí ANO. Jeho členkou se stala až později.

Dlouhé zkušenosti s regiony

Do politiky se pokusila vstoupit už v roce 2006, kdy neúspěšně kandidovala do zastupitelstva Bíliny. Několikrát se neúspěšně pokusila také o zvolení do zastupitelstva kraje. Voleb do Poslanecké sněmovny se poprvé účastnila už v roce 2017.

Před úspěchem v komunálních volbách v roce 2014 působila ve státní i soukromé sféře jako manažerka projektů zaměřených nejčastěji na regionální rozvoj. Připravovala například dotační program na aktualizaci územně-plánovací dokumentace po povodních v roce 2002.

Nevšední vyhlídka na vrchu uprostřed Bíliny. Návštěvníci budou lávku otáčet

Nad Bílinou vznikne nevšední vyhlídka. Lávku si pomocí mechanického ručního...

Na vrchu Chlum, který leží uprostřed Bíliny na Teplicku, roste nová vyhlídka. Architektonické řešení této stavby nabídne jednu velkou zajímavost – ocelovou konstrukci ve tvaru lávky, která bude navíc...

27. září 2025  8:33

Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních...

26. září 2025  6:50

Velký přehled volebních lídrů. Kdo chce ve vašem kraji na podzim vyhrát?

Horní řada zleva: Petr Fiala, Vít Rakušan, Filip Turek, Andrej Babiš. Dolní...

Zvítězí u Jihomoravanů premiér Petr Fiala, nebo nejvýraznější opoziční politička Alena Schillerová? Podaří se v Moravskoslezském kraji získat dostatek hlasů nespokojených lidí s vládou Kateřině...

14. července 2025  10:43

ANO vytáhlo v Ústí novou tvář. Ženy mají větší nadhled, říká Schwarz Bařtipánová

Nová starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová

Zuzana Schwarz Bařtipánová je starostkou Bíliny a nově i volební jedničkou ANO v Ústeckém kraji. „Jako ženy musíme zvládat více funkcí než muži. To beru celoživotně, takže i v politice si myslím, že...

8. července 2025  10:43

Nebudu kumulovat funkce, slibuje žena, které vede kandidátku po Babišovi

Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová při zahájení horké fáze kampaně ANO...

Zuzana Schwarz Bařtipánová je nová tvář, kterou nabízí voličům opoziční ANO. A hned dostala od hnutí, které založil Andrej Babiš, těžký úkol. Povede na podzim kandidátku v Ústeckém kraji, tedy právě...

1. července 2025  19:35

ANO schválilo kandidátky. Vést je má sedm žen, Babiš táhne nahoru starostky

Starostka české Lípy a šéfka liberecké krajské organizace ANO Jitka Volfová...

Hnutí ANO, které dominuje všem předvolebním průzkumům, schválilo kandidátky do Sněmovny. Vsadí na výrazné zastoupení žen na pozicích lídrů, bude jich celkem sedm. Dvěma úplně novými tvářemi ve...

30. června 2025  12:58,  aktualizováno  22:40

Vzdělání pro děti ze „složitého“ prostředí. Radnice v Bílině zakládá učiliště

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

V Bílině na Teplicku chystají učiliště. Ve městě zatím chybí. Vznikne při základní škole Za Chlumem, která se nachází v takzvané vyloučené lokalitě. Plán na zřízení tří učebních oborů, na něž by se...

15. května 2025  7:12

Koupaliště je o dost levnější pro místní bez dluhů. O diskriminaci nejde, tvrdí město

Premium
Vodní radovánky na koupališti v Bílině na Teplicku (červenec 2023)

O polovinu méně zaplatí za vstup na koupaliště v Bílině na Teplicku dospělí návštěvníci, kteří si pořídí městskou slevovou kartu. Ta vyjde na 1 200 korun. Radnice poskytuje finanční dotaci na...

24. března 2025

Skákací panák rovný jak Středohoří. Firma namíchla město opravou silnice

Takto firma původně opravila silnici v bílinské Wolkerově ulici. Město ji...

Do Wolkerovy ulice v Bílině se museli vrátit stavbaři. Město totiž odmítlo silnici převzít poté, co ji po rekonstrukci vodovodních potrubí a kanalizace opravila Severočeská vodárenská společnost....

1. listopadu 2024

V Bílině otevřeli dětské poradenské centrum, pomůže s problémovými žáky

V Bílině na Teplicku začalo sloužit nové Centrum poradenských služeb, jehož...

V Bílině na Teplicku začalo sloužit nové Centrum poradenských služeb, jehož součástí je pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum a ambulantní středisko výchovné péče. Pomůže...

2. října 2024  7:24

Bílina plánuje vylepšit nábřeží řeky, chce dát na nápady obyvatel

Nábřeží řeky Bíliny. (srpen 2023)

Nábřeží řeky Bíliny ve stejnojmenném městě se možná změní. Radnice plánuje jeho revitalizaci směrem od vlakového nádraží až na Kyselku. Chce, aby se stalo místem lákajícím k procházkám a trávení...

18. srpna 2023  7:01

Semafor má přestat brzdit provoz, žena zesnulého majitele ho předala městu

Semafor u stavebnin v Bílině už zase funguje. Někteří řidiči ale žádají, aby ho...

Radnici v Bílině na Teplicku se podařilo získat semafor, na který si v minulosti stěžovala řada řidičů s tím, že brzdí plynulý provoz na hlavním silničním tahu I/13. Město muselo počkat, jak dopadne...

7. února 2023  17:56

Nevolte Vandase, sebere nám dávky. Policie řeší předvolební letáky v Bílině

Centrum Bíliny na Teplicku.

Policie se zabývá falešnými předvolebními letáky v Bílině na Teplicku. Podle serveru Romea.cz se letáky, které uráží Romy, objevily ve schránkách některých obyvatel společně s hlasovacími lístky do...

16. září 2022  16:57

Romští uprchlíci v Bílině bydlet nebudou, ministerstvo od nápadu ustoupilo

Místo, kde měla najít útočiště až stovka romských uprchlíků z Ukrajiny. Vedení...

Romští uprchlíci z Ukrajiny v Bílině ubytovaní nebudou. Správa uprchlických zařízení (SUZ) ministerstva vnitra na základě nesouhlasného stanoviska starostky města Zuzany Schwarz Bařtipánové a...

24. června 2022  13:40

Sto ukrajinských Romů? To nemyslíte vážně, brání se Bílina umístění běženců

Místo, kam by stát rád umístil romské uprchlíky.

Bílina na Teplicku nesouhlasí s umístěním romských uprchlíků z Ukrajiny na svém území. Správa uprchlických zařízení město informovala o snaze ubytovat až stovku romských běženců v soukromém objektu v...

16. června 2022  13:47

Atmosféra na škole v Bílině mě mile překvapila, řekl Gazdík. Spustí projekt

Ministr školství Petr Gazdík při návštěvě základní školy Za Chlumem v Bílině

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) dnes navštívil základní školu Za Chlumem v Bílině na Teplicku. V té se kvůli několika problémovým žákům od začátku května pohybují pracovníci bezpečnostní...

19. května 2022  9:48,  aktualizováno  13:11

Bezpečnostní agentura už bílinské škole pomohla několikrát, chválí starostka

ZŠ v Bílině. Škola, kde se učitelé i žáci bojí o život

Bezpečnostní agentura, která kvůli problémovým dětem hlídá od začátku května v Základní škole Za Chlumem v Bílině na Teplicku, už pomohla řešit některé problémy, s nimiž si učitelé neuměli poradit....

18. května 2022  18:27

Vlastník semaforu brzdícího dopravu zemřel. Město teď čeká, kdo ho zdědí

Semafor u stavebnin v Bílině už zase funguje. Někteří řidiči ale žádají, aby ho...

S neobvyklou výzvou se několik řidičů obrátilo na radnici v Bílině. Chtějí, aby vypnula semafor na křižovatce u Stavebnin Černý na okraji města. Ten řídí dopravu na hlavním silničním tahu I/13 a...

12. května 2022  6:15

Škola, kde se žáci i učitelé bojí o život. Hnízda by tady zabili, říká ředitelka

Premium
Jdi do... Žák bílinské základní školy zdraví reportéra MF DNES zde velmi...

Rvačky, fyzické útoky, nadávky i vyhrožování smrtí. Agresivita několika žáků Základní školy Za Chlumem v severočeské Bílině dosáhla takové míry, že mnozí učitelé se bojí chodit do práce a rodiče...

4. května 2022

Za výbuch muničního skladu v Bílině padla dvě obvinění

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Po roce a půl od výbuchu policejního muničního skladu v Bílině obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dva lidi. Podle zjištění Práva cílí vyšetřovatelé na bývalého ředitele...

28. března 2022  10:17

Bílina koupila zpět chátrající pivovar, schválila i první miliony na opravu

Rakouský majitel nabídl rozpadající se areál Bílině za 2,3 milionu. Radnice se...

Památkově chráněný pivovar v Bílině se po šesti letech vrací do majetku města. Zastupitelé schválili odkup chátrajícího areálu od společnosti Lesy Sever za 2,4 milionu korun. Za stejnou sumu přitom...

21. března 2022  13:52

Uprchlíci se stěhují do městských sociálních bytů, úřady chystají další

Mezi uprchlíky je velké množství dětí, na nástup do školy mají 90 dnů.

Běžně slouží lidem v nouzi, sociálně slabým nebo matkám samoživitelkám. V době ruské agrese na Ukrajině ale radnice v Ústeckém kraji poskytují sociální byty z městského fondu i uprchlíkům. Například...

16. března 2022  6:19

Oprava cenného nádraží v Teplicích se možná opozdí, jasno nemá ani Bílina

Vlakové nádraží v Teplicích.

Dlouho očekávaná oprava teplického nádraží, která měla odstartovat letos, se možná opozdí. Podle informací serveru Zdopravy.cz musela Správa železnic kvůli nedostatku financí pozastavit přípravy...

21. února 2022  12:43

Dělejte něco. Situace je neúnosná, píše Bílina vládě kvůli nepřizpůsobivým

Panelový dům v problémové lokalitě Bíliny na Teplicku.

Situace s nepřizpůsobivými občany v našem městě už je neúnosná. Takový vzkaz vyslalo vládě vedení Bíliny na Teplicku a poslalo jí otevřený dopis. V něm upozorňuje na dlouholeté a postupné...

14. února 2022  13:40,  aktualizováno  14:32

Bílina změnila pravidla pohybu psů, bez vodítka mohou být na sedmi místech

ilustrační snímek

Bílina na Teplicku upravila obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Nově lidé mohou v obydlených oblastech města venčit své psy bez vodítka pouze v sedmi...

14. ledna 2022  6:57

Bílina napodobí Most, od ledna chce nepřizpůsobivým vypovídat nájmy

Sídliště v Bílině.

Nepřizpůsobiví nájemníci to budou mít od nového roku v Bílině složitější. Radnice po vzoru sousedního Mostu spustí projekt s názvem Pod ochranou města, jehož cílem je ve spolupráci s majiteli bytů...

22. prosince 2021  7:03
