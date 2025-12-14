V sobotu měla Zuzana Mrázová svatbu, v pondělí už bude novou ministryní

„Nechtěli jsme svatbu medializovat, odmítla jsem rozhovory na téma svatby i účast médií na svatbě. Děkuji za pochopení a respektování našeho rozhodnutí i soukromí,“ uvedla žena, která bude ministryní vlády Andreje Babiše, na níž se domluvilo ANO s SPD a Motoristy sobě.
Mrázová se vdávala podruhé, dosud se jmenovala Schwarz Bařtipánová.
Když se byla minulý týden představit na Hradě prezidentovi Petru Pavlovi, za svou prioritu označila nový stavební zákon. „Pana prezidenta jsem seznámila s aktuálním stavem přípravy nového stavebního zákona, kde on kvituje to, že se snažíme maximálně pomoci úředníkům a pomoci i stavebníkům v tom, aby se režim povolování i územního plánování zjednodušil,“ řekla.
S prezidentem hovořila také o regionální politice. „Je potřeba pomáhat těm nejzaostalejším územím, jako jsou hospodářsky a sociálně ohrožená území či strukturálně postižené regiony,“ uvedla.
Prezident Pavel podle ní uvítal, že se neruší ministerstvo pro místní rozvoj, s čímž před volbami počítalo hnutí ANO. „Já jsem za to také ráda,“ řekla Zuzana Mrázová.