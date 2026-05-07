Mrázová odmítá odstoupit, ke kauzám se vyjádří na tiskové konferenci

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v reakci na kauzu navrhnul přijetí úpravy zákona o střetu zájmů, takzvaný „lex Mrázová“, tak, aby poslanci a ministři museli informovat o tom, že využívají za zvýhodněných podmínek obecní byty.
„Byli jsme opravdu v bytové nouzi. Byla jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětmi, žili jsme z rodičovského příspěvku a manžel měl standardní zaměstnanecký plat,“ vysvětlovala ministryně kauzu v pořadu Rostřel na iDNES.cz. Podle ní šlo o běžný městský byt, ne o sociální bydlení.
Neodstoupím! Ministryně Mrázová se v Rozstřelu ke kauzám emotivně „obnažila“
Podle Seznam Zpráv má Mrázová na svém pozemku také stavby v rozporu s územním plánem města. Jde například o pergolu, menší domek s komínem, přístřešek s karavanem, oplocení a zahradní úpravy. Pojem černé stavby Mrázová odmítla. „Nejsou to stavby ve smyslu stavebního zákona. Jsou to objekty umístěné na pozemku v rozporu s územním plánem,“ řekla.
Mrázová uvedla, že celou situaci vysvětlovala předsedovi ANO Andreji Babišovi. „Pan Babiš mi slíbil podporu. Vysvětlila jsem mu celou záležitost a slíbila jsem mu, že objekty umístěné na pozemku v nesouladu s územním plánem budu řešit,“ řekla.