Již během studia na univerzitě nastoupila Zuzana Mrázová na ministerstvo pro místní rozvoj. Pak měla dvacetiletou pauzu a nyní mu celému šéfuje.
Napadlo vás tehdy, že se vrátíte?
Ne. Nicméně tohle ministerstvo pro mě bylo vždycky takové nejbližší, protože jsem vystudovaná regionální geografka. A to byl i důvod, proč jsem tenkrát šla na praxi na ministerstvo pro místní rozvoj. Do roku 2006 jsem pracovala na odboru územního plánování. Měla jsem na starosti geografické informační systémy, dotační program na aktualizaci územních plánů po povodních.
Měli bychom se na to podívat i regionálně. Hodně se to paušalizuje, ale ve všech regionech České republiky není nedostatek bydlení.