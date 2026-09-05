Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nebojím se, že budu jako Bartoš. Mrázová o stavebním zákonu i svých kauzách

Eva Pospíšilová
Jiří Vachtl
,
  20:00

Fotogalerie14 Premium

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). (26. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Senátoři na konci srpna vrátili Sněmovně novelu stavebního zákona ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO). Padala přitom slova o paskvilu a katastrofě. Kritický byl i senátor z klubu ANO Petr Vícha, který vyjádřil obavy, aby Mrázová nedopadla kvůli novele jako bývalý pirátský ministr Ivan Bartoš. „Toho se opravdu nebojím, my nic nepodceňujeme. Uvědomujeme si, že je to velká reforma, že bude náročná a že se na to musíme připravit,“ reaguje v rozhovoru pro iDNES.cz Mrázová.

Během jednání s Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští rok jste získala peníze na zvýhodněné úvěry na pořízení bydlení v družstvu pro mladé rodiny. Už znáte detaily tohoto programu?
Detaily budeme teď řešit s ministerstvem financí. Základní rámec máme již připravený, čekali jsme na finální částku, kterou budeme mít v rozpočtu. Ta by v tuto chvíli měla být zhruba 129 milionů, takže pilotně bychom tento program chtěli spustit v příštím roce na některých územích Česka.

O jaké úvěry půjde?
Mělo by se jednat o zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny na akontace k hypotéce a na nákup družstevního podílu. Měly by tam být dvě možnosti: úvěr na akontace a nákup družstevního podílu by měl být možný až do 800 tisíc korun a mělo by to být maximálně 10 až 20 procent podle cílové skupiny a dané banky. Je to určeno pro mladé rodiny, kde aspoň jeden z partnerů je ve věku do 36 let a vychovávají minimálně jedno dítě. Regionálně se bavíme o tom, že by se projekt měl pilotně zaměřit na území, kde je dostatečná nabídka bytů, aby nedošlo k dalšímu navýšení poptávky tam, kde byty v současné době nejsou.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Nebojím se, že budu jako Bartoš. Mrázová o stavebním zákonu i svých kauzách

Premium
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). (26. srpna 2026)

Senátoři na konci srpna vrátili Sněmovně novelu stavebního zákona ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO). Padala přitom slova o paskvilu a katastrofě. Kritický byl i senátor z klubu ANO...

5. září 2026

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřel požár nákladního auta

Na dálnici D1 na 62. kilometru ve směru na Brno shořel kamion i s návěsem....

Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahovalo několik hasičských jednotek. Po dvouapůlhodinové uzavírce policisté krátce autům otevřeli jeden pruh, nyní...

5. září 2026  15:40,  aktualizováno  19:43

Poslední mobilizace příznivců. AfD proti CDU a spol. I malým stranám jde o hodně

Premium
V Magdeburku ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zorganizovala strana Alternativa...

Bezmála čtvrtmilionový Magdeburk, metropole německé spolkové země Sasko-Anhaltsko, zůstal až do poslední chvíle hlavním bitevním polem, kde se střetli volební soupeři. Svůj poslední mnohatisícový...

5. září 2026  19:43

Putin jedná s americkou delegací. Trumpovi vzkázal poděkování

V Moskvě se objevila kolona vozidel, v nichž by měli sedět Trumpovi vyjednavači...

Ruský prezident Vladimír Putin v Kremlu zahájil jednání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. „Situace, kterou dnes budeme muset řešit, samozřejmě není jednoduchá,“ řekl...

5. září 2026  11:50,  aktualizováno  19:40

Němci se dřív z dovolených vraceli s pocitem převahy. Teď vidí svůj úpadek

Němečtí turisté v barech v Playa de Palma během prvního zápasu německé...

Němci se dříve z dovolené vraceli odpočatí a s pocitem, že v jejich vlasti funguje všechno lépe než v zahraničí. Německá média uvádí, že se tento pocit spokojenosti a jisté civilizační převahy v...

5. září 2026  19:18

Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

ilustrační snímek

Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění.

5. září 2026  17:08,  aktualizováno  19:01

Nedělní soud nad Německem: hněv východu a cesta k absolutní moci

Premium
AfD dosáhla historického výsledku. Podle čerstvého průzkumu už nevadí více než...

Německo stojí na prahu politického zemětřesení, jaké nepamatuje od konce druhé světové války. Nedělní zemské volby v Sasku-Anhaltsku už dávno nejsou jen regionálním hlasováním o opravách silnic a...

5. září 2026  18:57

Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli

Na letecké přehlídce severně od Atén se zřítil řecký stíhací letoun F-4...

Lidé, kteří v sobotu dorazili na leteckou přehlídku severně od Atén, museli přihlížet děsivé nehodě. Z nebe se znenadání zřítil stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti podle tamních médií zemřeli.

5. září 2026  18:12

Polsko omezuje vojenskou závislost na USA. Zbraně chce vlastní i české

Polsko oslavilo Den armády. Vojenská přehlídka se konala ve Varšavě. (15. srpna...

Polsko mění způsob, jakým buduje svou armádu. Místo dalšího spoléhání na dodávky ze Spojených států či jiných vzdálených zemí chce stále větší část zbraní a munice vyrábět doma nebo ve spolupráci se...

5. září 2026

Pavel není můj prezident, prohlásila Konečná na protestu. Kritizovala i vládu

Kateřina Konečná na snímku z 16. září 2025

Na dvě stě lidí přišlo v sobotu odpoledne na Malostranské náměstí v Praze vyjádřit nespokojenost se stávajícím systémem. Demonstrovali proti prezidentu Petru Pavlovi, pokračující vládní militarizací...

5. září 2026  17:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Neuvěřitelné setkání, vyzdvihoval ministr Dobrindt sudetoněmecký sjezd v Brně

Do Pohořelic na začátek pouti smíření dorazil Bernd Posselt a německý ministr...

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt na výročním setkání Svazu vyhnanců (BdV) označil brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) za neuvěřitelný. Setkání, které se letos poprvé...

5. září 2026  17:24

Politický boj s AfD musíme vést lépe, řekl Merz. Promluvil i o útoku v Lipsku

Friedrich Merz (25. srpna 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz chce zlepšit politický boj proti straně Alternativa pro Německo (AfD). Řekl to den před nedělními zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku, které podle průzkumů vyhraje AfD s...

5. září 2026  16:14,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.