Nebojím se, že budu jako Bartoš. Mrázová o stavebním zákonu i svých kauzách

Během jednání s Alenou Schillerovou o rozpočtu na příští rok jste získala peníze na zvýhodněné úvěry na pořízení bydlení v družstvu pro mladé rodiny. Už znáte detaily tohoto programu?
Detaily budeme teď řešit s ministerstvem financí. Základní rámec máme již připravený, čekali jsme na finální částku, kterou budeme mít v rozpočtu. Ta by v tuto chvíli měla být zhruba 129 milionů, takže pilotně bychom tento program chtěli spustit v příštím roce na některých územích Česka.
O jaké úvěry půjde?
Mělo by se jednat o zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny na akontace k hypotéce a na nákup družstevního podílu. Měly by tam být dvě možnosti: úvěr na akontace a nákup družstevního podílu by měl být možný až do 800 tisíc korun a mělo by to být maximálně 10 až 20 procent podle cílové skupiny a dané banky. Je to určeno pro mladé rodiny, kde aspoň jeden z partnerů je ve věku do 36 let a vychovávají minimálně jedno dítě. Regionálně se bavíme o tom, že by se projekt měl pilotně zaměřit na území, kde je dostatečná nabídka bytů, aby nedošlo k dalšímu navýšení poptávky tam, kde byty v současné době nejsou.