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Pavel přijme Mrázovou, projednají stavební zákon. Iluzorní, řekl k němu dříve

Tereza Krocová
  10:55
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Zuzana Mrázová (ANO),...

Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Zuzana Mrázová (ANO), která byla jmenována ministryní místního rozvoje. (15. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Neobvyklé barvy jsou silnou stránkou ministryně Mrázové.
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Na jednání vlády přichází ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)....
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Zuzana Mrázová (ANO),...
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Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne na Pražském hradě přijme ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou (ANO). Jednání se má týkat především nového stavebního zákona, který má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, a problematiky sociálního začleňování.

Poslanci v červenci schválili novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se se vznikem státních stavebních úřadů a Úřadu rozvoje území s krajskými pobočkami. Část úředníků má přejít ze současných stavebních úřadů při obcích. Nově by mělo pro povolení stavby stačit jedno sloučené řízení vedené jedním úřadem a jedno razítko.

Nový zákon zrychlí stavby, říká vláda. Nahrává developerům, míní opozice

„Lidem zkrátíme cestu k bydlení, obcím ke školce či škole a této zemi k větší konkurenceschopnosti. Schválením tohoto zákona jsme udělali klíčový krok k tomu, aby se v České republice dalo konečně normálně stavět,“ uvedla tehdy Mrázová při obhajobě. Podle ní tak lidé nebudou muset obíhat úřady a „sbírat razítka jako Pokémony“.

Pavel měl ke stavebnímu zákonu dříve výhrady

Prezident však už den po schválení novely upozornil na riziko, že se nový státní stavební úřad nepodaří personálně naplnit. Za iluzorní označil představu, že by pod něj přešlo všech zhruba sedm tisíc lidí, kteří se nyní podílejí na stavebním řízení. „Takže se nám může stát, že sice bude vytvořen jeden úřad, který ale bude silně nenaplněn, což může vést k tomu, že plánované zefektivnění povede naopak ke zkomplikování celého procesu, protože se celý ten proces výrazně prodlouží,“ řekl prezident.

Zároveň uvedl, že obavy z připravenosti nové změny slýchá při svých cestách po krajích od samospráv i hejtmanů.

Mrázová už dříve uvedla, že pod státní úřad by měla přejít zhruba polovina současných úředníků. Těm má být zachován nejméně stejný platový tarif i osobní příplatek, ministerstvo počítá také s náborovou kampaní.

Výstavba bytů se má zjednodušit. Jaké změny přináší novela stavebního zákona

V současnosti v Česku funguje 638 stavebních úřadů. Po zavedení centrální stavební správy má vzniknout 205 územních pracovišť, 14 krajských úřadů územního rozvoje a jeden hlavní Úřad rozvoje území v Praze.

Novelu kritizuje i opozice, podle níž může nahrávat velkým developerům, oslabovat ochranu životního prostředí či práva veřejnosti a přinést problémy kvůli nedostatku úředníků. Pro novelu v červenci hlasovalo 88 ze 170 přítomných poslanců, a to pouze poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Tento týden ji projednává i Senát.

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