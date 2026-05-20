Piráti tepou Mrázovou za luxusní dovolené v Japonsku či USA. Rodinná setkání, hájí se

„Fotky ze Srí Lanky, Japonska, Brazílie, Tuniska nebo opakovaně z Itálie – v létě i v zimě – bohužel s tvrzením životní těžkosti moc nesedí. Pro běžné lidi, kteří opravdu potřebují dotované bydlení a počítají každou korunu, je to spíš výsměch,“ napsal v úterý na sociální síti X místopředseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že tyto fotky má Mrázová nadále dostupné na svém profilu na sociální síti Instagram. Za své cesty do luxusních destinací ministryně sklidila kritiku také od dalších opozičních politiků.
Mrázová ohledně svých dovolených pro iDNES.cz řekla, že velkou část z nich hradila její sestra, která žije v USA, přičemž šlo podle ministryně o rodinná setkání.
„Nákladnější cesty do Japonska, Brazílie a USA mi hradila moje sestra, která žije v USA. Jejím dlouhodobým přáním bylo cestovat společně a trávit jako rodiny více času spolu, i s ohledem na vzdálenost, která nás dělí. Já jsem jí velmi vděčná, že jsem se mohla podívat na místa, kam bych se sama jinak nikdy nepodívala. S dětmi jsme si ušetřili na dovolenou na Džerbě, v Turecku nebo v Itálii,“ popsala Mrázová.
Ve středečním pořadu Press klub na rádiu Frekvence 1 ministryně promluvila i o své dovolené na Srí Lance, na kterou si podle svých slov musela našetřit.
„Na Srí Lance jsem byla s kamarádkami a musela jsem si na to šetřit, i když ta situace pro nás byla ekonomicky složitá, tak jsem se vždycky snažila mít nějaký ten zůstatek,“ podotkla Mrázová.
Ministryně momentálně využívá v Praze služební byt, který je přímo v sídle jejího resortu. „Je to ta nejlevnější varianta, byt používám především v pracovních dnech, o víkendech se s rodinou vracíme do Bíliny,“ vysvětlila na začátku května Mrázová. Na tiskové konferenci ministryně slzela. Zároveň si také nemyslí, že by si žila s rodinou nad poměry, nicméně se snažila, aby její děti vždy měly to, co potřebovaly.
Ministryně pro místní rozvoj stále obývá také další obecní byt v Bílině, který má na sebe napsaný její současný manžel. Na dotaz novinářů, zda ji přijde vhodné, že jako ministryně s vysokým platem bydlí v obecním bytě, který by mohla využít jiná rodina, jež nemá takové finanční možnosti, uvedla, že se bytu vzdávat nebude. „Město se rozhodlo, že na obecní byty nemají nárok pouze lidé ze sociálně slabšího prostředí, ale i normální pracující lidé. V bytě žiji s manželem a nehodlám ho opouštět,“ odpověděla.
Mrázová už v minulosti rovněž podotkla, že celou situaci vysvětlila také předsedovi ANO Andreji Babišovi, který jí přislíbil podporu.
Opoziční strany nadále požadují, aby Mrázová na post ministryně rezignovala. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v reakci na kauzu navrhl přijetí úpravy zákona o střetu zájmů, takzvaný „lex Mrázová“, tak, aby poslanci a ministři museli informovat o tom, že využívají za zvýhodněných podmínek obecní byty.
7. května 2026