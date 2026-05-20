Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Piráti tepou Mrázovou za luxusní dovolené v Japonsku či USA. Rodinná setkání, hájí se

Matěj Svěrák
  14:06
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová hájí osobními důvody, že užívala obecní byt v Bílině s rozlohou 130 metrů čtverečních, za který platila měsíčně zhruba 4 500 korun. „Měla jsem to těžké, nejezdím na drahé dovolené,“ tvrdila na začátku května ministryně. Opoziční Piráti ale upozornili, že v rozmezí posledních sedmi let navštívila několik luxusních destinací. Politička kritiku odmítá.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se na tiskové konferenci vyjádřila...

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se na tiskové konferenci vyjádřila k posledním kauzám. (7. května 2026) | foto: ČTK

Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se na tiskové konferenci vyjádřila...
Tisková konference Pirátské strany z Poslanecké sněmovny. Na snímku zleva...
28 fotografií

„Fotky ze Srí Lanky, Japonska, Brazílie, Tuniska nebo opakovaně z Itálie – v létě i v zimě – bohužel s tvrzením životní těžkosti moc nesedí. Pro běžné lidi, kteří opravdu potřebují dotované bydlení a počítají každou korunu, je to spíš výsměch,“ napsal v úterý na sociální síti X místopředseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že tyto fotky má Mrázová nadále dostupné na svém profilu na sociální síti Instagram. Za své cesty do luxusních destinací ministryně sklidila kritiku také od dalších opozičních politiků.

Mrázová ohledně svých dovolených pro iDNES.cz řekla, že velkou část z nich hradila její sestra, která žije v USA, přičemž šlo podle ministryně o rodinná setkání.

„Nákladnější cesty do Japonska, Brazílie a USA mi hradila moje sestra, která žije v USA. Jejím dlouhodobým přáním bylo cestovat společně a trávit jako rodiny více času spolu, i s ohledem na vzdálenost, která nás dělí. Já jsem jí velmi vděčná, že jsem se mohla podívat na místa, kam bych se sama jinak nikdy nepodívala. S dětmi jsme si ušetřili na dovolenou na Džerbě, v Turecku nebo v Itálii,“ popsala Mrázová.

Ve středečním pořadu Press klub na rádiu Frekvence 1 ministryně promluvila i o své dovolené na Srí Lance, na kterou si podle svých slov musela našetřit.

„Na Srí Lance jsem byla s kamarádkami a musela jsem si na to šetřit, i když ta situace pro nás byla ekonomicky složitá, tak jsem se vždycky snažila mít nějaký ten zůstatek,“ podotkla Mrázová.

Mrázová hájí své kauzy detaily ze života i slzami. Hra na city, reaguje opozice

Ministryně momentálně využívá v Praze služební byt, který je přímo v sídle jejího resortu. „Je to ta nejlevnější varianta, byt používám především v pracovních dnech, o víkendech se s rodinou vracíme do Bíliny,“ vysvětlila na začátku května Mrázová. Na tiskové konferenci ministryně slzela. Zároveň si také nemyslí, že by si žila s rodinou nad poměry, nicméně se snažila, aby její děti vždy měly to, co potřebovaly.

Ministryně pro místní rozvoj stále obývá také další obecní byt v Bílině, který má na sebe napsaný její současný manžel. Na dotaz novinářů, zda ji přijde vhodné, že jako ministryně s vysokým platem bydlí v obecním bytě, který by mohla využít jiná rodina, jež nemá takové finanční možnosti, uvedla, že se bytu vzdávat nebude. „Město se rozhodlo, že na obecní byty nemají nárok pouze lidé ze sociálně slabšího prostředí, ale i normální pracující lidé. V bytě žiji s manželem a nehodlám ho opouštět,“ odpověděla.

Neodstoupím! Ministryně Mrázová se v Rozstřelu ke kauzám emotivně „obnažila“

Mrázová už v minulosti rovněž podotkla, že celou situaci vysvětlila také předsedovi ANO Andreji Babišovi, který jí přislíbil podporu.

Opoziční strany nadále požadují, aby Mrázová na post ministryně rezignovala. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v reakci na kauzu navrhl přijetí úpravy zákona o střetu zájmů, takzvaný „lex Mrázová“, tak, aby poslanci a ministři museli informovat o tom, že využívají za zvýhodněných podmínek obecní byty.

7. května 2026
Vstoupit do diskuse (37 příspěvků)

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Slovensku hrozí zmrazení eurofondů, varuje Zdechovský. EP schválil rezoluci

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

Evropský parlament ve středu přijal rezoluci o stavu právního státu a podezření na zneužívání fondů EU na Slovensku. Vyzývá Evropskou komisi, aby jednala. Slovenský premiér Robert Fico musí začít s...

20. května 2026  13:10,  aktualizováno  13:57

Vytáhni mu ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se chtěl udusit v autě

Vytáhni ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se pokusil zabít

Mimořádný postřeh policisty z Děčínska zachránil lidský život. Cestou do ranní služby si v lese všiml podezřele zaparkovaného auta. Když o hodinu později dorazilo hlášení o pohřešovaném muži, který...

20. května 2026  13:56

Žena věřila, že jí rituály na dálku přinesou lásku a peníze, teď je o milion chudší

ilustrační snímek

Neobvyklý případ podvodu vyšetřují nyní policisté z Přerovska. Tamní žena totiž „investovala“ více než milion korun do služeb člověka, kterého osobně nikdy neviděla. Nasliboval jí že jeho rituály...

20. května 2026  13:52

Babišovi se nelíbí návrh koncepce armády. Dvě procenta HDP na obranu i letos nejistá

Předseda vlády Andrej Babiš se setkal s ministrem Jaromírem Zůnou na...

Premiér Andrej Babiš není spokojen s návrhem koncepce výstavby obrany, který chystá ministr obrany za SPD Jaromír Zůna. Babiš se kvůli koncepci vypravil ve středu dopoledne na ministerstvo obrany....

20. května 2026  11:03,  aktualizováno  13:50

Strojvůdce ČD Cargo projel u Bratislavy návěst stůj. Narazil do nákladního vlaku

Železniční dopravce ČD Cargo.

Strojvůdce českého dopravce ČD Cargo minulý týden projel na okraji Bratislavy návěstí stůj a v rychlosti asi 35 kilometrů za hodinu narazil do nákladního vlaku. Při incidentu se nikdo nezranil ani...

20. května 2026  13:49

Finanční úřad už nikdy nesmí zkoumat Trumpova daňová přiznání, říká dohoda

Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v...

Americký finanční úřad IRS už nesmí z podnětu vlády nikdy znovu prověřovat dřívější daňová přiznání prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z nově zveřejněné části dohody mezi Trumpem a ministerstvem...

20. května 2026  13:43

Češi objednali dluhopisy za více než 22 miliard. Ministerstvo navýší emisi

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard korun, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň...

20. května 2026  13:38

Mobil či tisícovky. Mladý pár drsně loupil, soud jej zase poslal do vězení

Krajský soud v Hradci Králové

Za dvě přepadení z loňského listopadu potrestal Krajský soud v Hradci Králové mladý pár recidivistů. Tehdy sedmadvacetiletý Kevin H. podle obžaloby v centru města brutálně napadl muže a okradl ho....

20. května 2026  13:35

Linkou a s menší delegací. Známe detaily i cenu Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan

Premium
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci (21. dubna 2026)

Předseda Senátu Miloš Vystrčil příští týden odletí na návštěvu Tchaj-wanu. Místo armádního speciálu, který mu Babišův kabinet odmítl poskytnout, poletí i s delegací běžnou linkou. Oproti původnímu...

19. května 2026  14:54,  aktualizováno  20. 5. 13:33

Mladík na ulici nadával přítelkyni, pak bodl kolemjdoucího, který jej uklidňoval

Ilustrační snímek

Kriminalisté ze Vsetína obvinili devatenáctiletého muže ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Ke konfliktu tří mužů došlo ve Valašském Meziříčí v neděli...

20. května 2026  13:30

Ukrajinci zasáhli rafinerii východně od Moskvy. Padaly trosky dronů, hlásí úřady

Sledujeme online
Ukrajina zasáhla rafinerii v ruském Kstovu, patří mezi největší v zemi

Ukrajinská armáda uvedla, že zasáhla rafinerii v Kstovu v ruské Nižněnovgorodské oblasti. Ruské úřady hlásí požár v průmyslových objektech, který podle nich způsobil pád trosek dronů. Podle ruského...

20. května 2026  13:29

Prezident ve včelařské kukle. Na Hradě si vyzkoušel tradiční řemeslo a zavtipkoval

Prezident Pavel si vyzkoušel práci včelaře

Prezident Petr Pavel si v Masarykově včelíně na Pražském hradě zkusil stočit med. Včelín postavili ve 30. letech minulého století, nachází se v Lumbeho zahradě. „Vždy jsem si přál vyzkoušet, jaké to...

20. května 2026  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.